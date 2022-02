Zinsfantasien erwecken den Euro

Die Zinswende nimmt auch in Europa Gestalt an. Während die Bank of England schon zweimal die Leitzinsen erhöht hat, wird nun auch über eine baldige Straffung der Geldpolitik in der Eurozone spekuliert.

Auslöser war die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank vergangene Woche, in der Präsidentin Christine Lagarde wiederholt auf die Inflationsrisiken hinwies und eine Zinserhöhung dieses Jahr nicht mehr ausschloss. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot ging in einem Interview mit dem niederländischen Fernsehen noch weiter und stellte eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte (Pp) im vierten Quartal in Aussicht.