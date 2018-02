Zitterpartie an den US-Börsen

So leicht lässt sich der Schock nicht abschütteln. Nach dem heftigen Kurssturz von Anfang Woche bleibt die Stimmung an den Weltleitbörsen in den USA angespannt. Das Blue-Chip-Barometer Dow Jones hat nochmals deutlich an Terrain eingebüsst und seit dem Rekordhoch von Ende Januar mehr als 10% verloren.

Investoren sehen sich mit der ersten Korrektur seit Anfang 2016 konfrontiert. Wie gravierend ist also die Situation an Wallstreet? Was hat sich an den Märkten grundlegend verändert? Und: Wo eröffnen sich jetzt allenfalls Chancen?

Die gute Nachricht zuerst: Die Aussichten für Corporate America bleiben ansprechend. «Der Kursrückschlag verpasst Anlegern zwar ein paar blaue Flecken. Der globale Aufschwung und die Steuerkürzungen der Trump-Regierung geben den Unternehmensgewinnen aber Schub», denkt Anlagestratege Ed Yardeni von Yardeni Research.