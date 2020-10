Erfolg für Murdoch und MCH vor Gericht

Es ist ein Teilsieg für die MCH Group, mehr aber nicht. Auch wenn die GV-Beschlüsse im Handelsregister eingetragen würden, könnten sie noch nicht umgesetzt werden. Denn hängig ist weiterhin der Finma-Entscheid über die Rechtmässigkeit der komplexen Kapitalerhöhung. Dieser Entscheid wiederum könnte noch an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Der MCH Group bleibt also nichts anderes übrig, als weiterhin mit dem kritischen Grossaktionär Erhard Lee und James Murdoch an einen Tisch zu sitzen und eine aktionärsfreundlichere Kapitalerhöhung zu verhandeln. Derzeit laufen die Gespräche, wie beide Konfliktparteien unlängst gegenüber der FuW gesagt haben. Denkbar ist etwa, dass Murdoch mit seinem Investment unter der Schwelle von 33,3% bleibt, ab der er übernahmepflichtig wäre. An der kritischen Situation der Messebetreiberin ändert sich vorerst also nichts.