ZKB-CEO: «Wir erleben jetzt eine Zeitenwende»

In seinen fast 15 Jahren als ZKB-Chef hat Martin Scholl schon viele Krisen gemeistert: Die Finanzkrise, den Steuerstreit mit den USA, Corona und nun, kurz vor seinem Rücktritt, den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Dieses letzte Ereignis bringt für ihn allerdings Veränderungen mit sich, die weitergehen als noch Corona. Nicht nur für die Bank, auch für die Schweiz werde sich vieles verändern.

Herr Scholl, Sie stehen am Ende einer sehr erfolgreichen Bankkarriere. Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Ich habe Banking immer als Handwerk verstanden, und ich nehme für mich in Anspruch, dieses Handwerk zu verstehen. Ich habe gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum, die ihr Handwerk ebenfalls verstehen. Und ich bin kompromisslos, was die Qualität und die Umsetzung anbelangt.