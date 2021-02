ZKB schüttet Corona-Sonderdividende aus

Die ZKB ist stark. Gemäss CEO Martin Scholl hat sie die Liquidität hochgefahren und hält auf ihrem Girokonto bei der Nationalbank 52 Mrd. Fr. Für das Jahr 2021 ist die ZKB optimistisch, dass die Probleme der vom Lockdown betroffenen Branchen nicht auf den Immobilienmarkt hinüberspringen. Insofern rechnet die Bank heute damit, dass die notwendigen Wertberichtigungen im Kreditbereich sich ungefähr auf Vorjahreshöhe bewegen werden, womit sie gut verkraftbar wären. Gemäss Finanzchef Rudolf Sigg unterstreichen die Zahlen der Jahresrechnung die Vorteile der Diversifikation. Keine Kantonalbank ist so breit aufgestellt wie die Zürcher. 2020 brillierte das Handelsgeschäft und erhöhte seinen Beitrag zum totalen Geschäftsertrag um rund 140 Mio. Fr. auf 459 Mio. Fr. Die ZKB ist ein Schweizer Schwergewicht im Handel und konnte, so Scholl, «Opportunitäten ausnutzen». Sie profitiert davon, dass es wegen den Kapitalvorschriften beispielsweise im Eurobondgeschäft immer weniger Banken gibt, die Preise stellen und grosse Volumen auch abwickeln wollen und können. Besonders zulegen konnte die ZKB bei den Obligationen und den Zins- und Kreditderivaten. Seit 2018 hat sich das Handelsgeschäft fast verdoppelt, der Aufwärtstrend ist also nicht nur den besonderen Marktgegebenheiten im Corona-Jahr zu verdanken. Einen Teil des zusätzlichen Erfolgs trugen die Händler der ZKB in Form von Boni nach Hause. Der Personalaufwand der Bank erhöhte sich 2020 um 100 Mio. Fr. 46 Mio. Fr. davon betreffen das im Vorjahr beschlossene Jubiläumsgeld für die Mitarbeitenden, dessen Höhe sich nach den Dienstjahren bemass. Gemäss Medienmitteilung spiegelt der Kostenanstieg auch «höhere variable Personalkosten». Diese Bonuszahlungen dürften um rund 40 Mio. Fr. zugenommen haben. Trotz eines rekordhohen Geschäftsertrags sank der Geschäftserfolg. Dies ist auf eine überproportionale Zunahme der Kosten von fast 10% oder 140 Mio. Fr. zurückzuführen. Auch ohne das Jubiläumsgeld ist der Kostendruck bei der ZKB spürbar stärker als bei anderen Kantonalbanken. Die Zunahme des Sachaufwandes um fast 40 Mio. Fr. wird mit Corona-bedingten IT-Investitionen und der mit hohem Werbeaufwand verbundenen Lancierung der «Frankly»-App erklärt. Letztere soll gemäss Scholl «mehrere 10 000 Neukunden aus der ganzen Schweiz» angelockt haben und Neugeld von 500 Mio. Fr.