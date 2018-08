ZKB verdient etwas mehr

(AWP) Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im ersten Halbjahr 2018 die Gewinnzahlen dank Steigerungen im Zinsen- und im Kommissionsgeschäft leicht verbessert. Für den weiteren Jahresverlauf gibt sich das Geldhaus verhalten optimistisch.

Der Geschäftserfolg als operative Grösse stieg um 4,6% auf 436 Mio. Fr., der Reingewinn um 4,5% auf 439 Mio. Fr. Das «erfreuliche Ergebnis» sei vor allem der Entwicklung der Hauptertragspositionen zu verdanken, teilte die grösste Schweizer Kantonalbank am Freitag mit.

Handelsgeschäft taucht

So konnte etwa der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 4,5% auf 625 Mio. Fr. verbessert werden. Als Hauptkomponente des Zinsengeschäfts wuchs das Hypothekargeschäft in den ersten sechs Monaten mit 1,5% und damit im Rahmen des Marktes. Die Hypothekarforderungen per Mitte Jahr machten damit 80,3 Mrd. Fr. aus.

Dank der «freundlichen Entwicklung» im Wertschriften- und Anlagegeschäft konnte der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 4,9% auf 396 Mio. verbessert werden. Das Handelsergebnis liegt mit 151 Mio. Fr. derweil deutlich (19%) unter dem Vorjahreswert.

Die Bank begründet den Rückgang mit den aktuellen geopolitischen Ereignissen und den damit verbundenen Unsicherheiten, die sich negativ auf das Marktumfeld ausgewirkt hätten. Alles zusammengerechnet stieg der Geschäftsertrag um 2,2% auf 1,21 Mrd. Fr.

US-Busse ohne Einfluss auf Halbjahresergebnis

Im Ausblick auf das zweite Halbjahr zeigt sich Konzernchef Martin Scholl einigermassen zuversichtlich. Er erwartet zwar ein anspruchsvolles zweites Semester, glaubt aber, dass die Bank auch im zweiten Halbjahr ein «ansprechendes Ergebnis» erwirtschaften wird.

Die jüngste Zahlung von rund 100 Mio. Fr. an die US-Behörden zur Beilegung des Steuerstreits hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis, da die Einigung erst im August und damit nach Abschluss des Halbjahres erfolgte.

Spekuliert wird, dass die ZKB deutlich höhere Rückstellungen dafür getätigt hätte und damit einen Gewinn aus der Auflösung dieser Rückstellungen verbuchen könnte. Sollte dem so sein, würde man das aber erst bei der Jahresrechnung sehen.