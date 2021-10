ZKB-Wahl mit Fragezeichen

Die Zürcher Kantonalbank hat die Nachfolge von Martin Scholl geregelt. Per 1. September 2022 wird Urs Baumann Vorsitzender der Generaldirektion der grössten Schweizer Kantonalbank. «Er ist die richtige Person, um die zukünftigen Herausforderungen für die Bank anzugehen», lobt Jörg Müller-Ganz, der Präsident des ZKB-Bankrats, die von ihm orchestrierte Wahl.

Auf der Hand liegt die Frage, wieso die gut aufgestellte und skandalfreie ZKB einen CEO von aussen braucht – und erst noch einen, der sich als Serien-Unternehmer bezeichnet und nun sein Unternehmen verlässt und Staatsbanker wird.

Unbestritten ist: Baumann ist gut ausgebildet, clever, analytisch und kann gut präsentieren. Aber er ist kein Banker, sondern ein Technokrat, der das Banking als Cashflow-Ströme und Kapitaleinsatz versteht. Ein Troupier ist er nach Aussagen mehrerer befragter Personen nicht. Diese Fähigkeit würde er aber brauchen, um die leistungsstarken ZKB-Banker bei der Stange zu halten.

Es finden sich in Baumanns Lebenslauf einige klingende Namen. Selten aber blieb er lange an einem Ort. Angefangen hat er als Berater bei McKinsey. Schnell kam er in die Führungsetagen. Er arbeitete mehrere Jahre für Swisscard, den Kartenherausgeber der Credit Suisse (CSGN 9.53 -0.73%). Von Baumanns Engagement als CEO und Miteigentümer der Bellevue (BBN 41.10 -0.72%) Group ist vor allem sein exorbitantes Antrittsgeld von 3 Mio. Fr. überliefert, zudem sein Optionenpaket und der Rauswurf 2015 durch Hauptaktionär Martin Bisang, weil Baumann die Gruppe an einen US-Investor verkaufen wollte.

Gegenwärtig arbeitet der 54-jährige Baumann im Netzwerk der Private-Equity-Gesellschaft Partners Group (PGHN 1'597.50 -0.78%). Für Fredy Gantner und Urs Wietlisbach, zwei Gründungspartner von Partners Group, baut er die Blue Earth Group auf, eine auf Impact-Investitionen spezialisierte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 400 Mio. $ verwaltet. Zum Vergleich: Swisscanto, die Asset-Management-Gesellschaft der ZKB, hat Assets under Management von 173 Mrd. Fr., davon 100 Mrd. Fr. in Fonds. 3Horizons, Baumanns eigenes Family Office, ist auf Immobiliendienstleistungen spezialisiert und verfügt gemäss Moneyhouse über ein Aktienkapital von 100’000 Fr.

Dies alles muss nicht heissen, dass Baumann die ZKB nicht erfolgreich leiten kann. Wenn er sich als Dirigent versteht, über politisches Fingerspitzengefühl verfügt und die geschäftskritischen Egos in der ZKB zu halten vermag, kann es klappen. Dennoch erstaunt es, dass Baumann die erste Wahl in einem breit angelegten Prozess war. Sein Leistungsausweis ist durchwachsen. In der Branche löst seine überraschende Wahl jedenfalls Kopfschütteln aus. Zwar dürfte es unmöglich sein, jemanden zu ernennen, der auf einhellige Zustimmung stösst, doch Baumanns Wahl überzeugt nicht wirklich. Der vielköpfige Bankrat sollte sich einige Fragen stellen über den vom Executive-Search-Unternehmen Egon Zehnder (ZEHN 98.50 -0.1%) geführten Evaluationsprozess.