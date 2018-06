Zöllner und Sünder

Smoot, Hawley. Zwei obskure Gestalten aus der amerikanischen Geschichte geben ein Comeback. Sozusagen als Exponate aus dem (imaginierten) Museum der Gegenbeispiele: wie man’s nicht machen soll. Nämlich Zölle erhöhen, wie Anfang der Dreissigerjahre. Ihr Revival verdanken sie Präsident Trump, dessen protektionistische Kraftmeierei der Weltwirtschaft schadet und der amerikanischen bestenfalls nichts nützt.

Senator Reed Smoot und der Abgeordnete Willis C. Hawley, beide Republikaner, peitschten 1929/30 den fatalen Tariff Act durch die Parlamentskammern. «Smoot-Hawley» hat es in der ökonomischen Lehre zu zweifelhafter Geltung gebracht.

Willis C. Hawley (l., 1864–1941), Reed Smoot (1862–1941): prominente Protektionisten.

Smoot, Mormonenprediger aus Utah, und Hawley, Lehrer aus Oregon, waren Strippenzieher: Smoot präsidierte den Finanzausschuss des Senats, Hawley das einflussreiche Ways and Means Committee im Haus. Ende 1928 war Herbert Hoover zum Präsidenten gewählt worden; das Weisse Haus und beide Parlamentskammern waren in republikanischer Hand.

Ökonomen einhellig dagegen

In seiner Wahlkampagne von 1928 hatte Hoover den amerikanischen Bauern Grenzschutz zugesagt. Er wollte Zölle auf landwirtschaftliche Waren erhöhen und dafür solche auf Industriegüter (die etwa doppelt so hoch waren) senken; «Tariff Equality» hiess das. Die eher freihändlerischen Demokraten hatten nichts dagegen.

Die Gesetzesvorlage kam dann nach dem Hin und Her zwischen den Kammern ganz anders heraus. Vor allem kleinere und mittelgrosse Unternehmen packten die Chance und lobbyierten, mit Erfolg. Namentlich der Senat verkam zum Basar, etwa so: Unterstützung für den Grenzschutz zugunsten der Branche X in Staat A erst gegen Unterstützung für die Protektion von Branche Y in Staat B. Das zu allem Elend just in der Zeit, in der die Weltwirtschaft in eine Depression taumelte. Der Auftakt dazu war der Black Tuesday, der 29. Oktober 1929, als Wallstreet abstürzte. Am Schluss wurden 890 Zollsätze erhöht und 235 gesenkt.

Was Staatseingriffe gegen schwache Konjunktur anbelangte, war die amerikanische Ökonomenzunft gespalten, doch die Nutzlosigkeit bzw. Schädlichkeit von Smoot-Hawley war unbestritten. Im Mai 1930 langte im Weissen Haus die Petition von 1028 Wirtschaftswissenschaftern (darunter Berühmtheiten wie Irving Fisher) ein, der Präsident solle sein Veto einlegen. Der Autoindustrielle Henry Ford (F 11.8 1.72%) bekniete, Thomas W. Lamont von J. P. Morgan bedrängte Hoover. Doch dieser unterschrieb das Gesetz im Juni 1930, aus Parteiräson.

Der durchschnittliche Zollsatz stieg von 40 auf 48%, was einer verkraftbar scheinenden Preiserhöhung von 6% entspricht. Tangiert waren etwa 20 000 Produkte. Schätzungen zufolge verminderte Smoot-Hawley die Einfuhren «nur» etwa 4 bis 6%, wenig gemessen am Einfuhrrückgang von 15% im Jahr vor der Verabschiedung des Gesetzes und den 40% in den zwei Jahren darauf. Die entscheidenden Faktoren in der Depression und damit im Einbruch des Welthandels waren, darin ist sich die Ökonomenzunft nahezu einig, andere – der Goldstandard, die Geld- und die Fiskalpolitik. Lehren daraus wurden im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 beherzigt.

Doch Smoot-Hawley war keineswegs harm- und folgenlos. Es brauchte lange, um das US-Regime bzw. die ausländischen Retorsionsmassnahmen ganz zu korrigieren. Der schlimmste Effekt dürfte die Verschlechterung der internationalen Beziehungen gewesen sein (für die sich Hoover nie besonders interessierte). Bereits im September 1929 hatten 23 Staaten gegen die Zollpläne Washingtons protestiert. Der wichtigste Handelspartner, Kanada, hatte in den frühen Zwanzigerjahren die Zölle gesenkt. Premier Mackenzie King warnte Hoover früh vor Retourkutschen. 1930 verhängte er denn auch Sondertarife auf US-Waren und senkte dafür Einfuhrzölle für Güter aus den Schwesterstaaten des British Empire.

Damit glaubte der Liberale Mackenzie King, die Empörung der Kanadier über den Zoll-Affront des grossen Nachbarn bedient zu haben, und schrieb Neuwahlen aus. Diese verlor er jedoch, weil er die Wirtschaftskrise unterschätzt und zu zögerlich eingegriffen hatte. Die nun regierenden Konservativen erhöhten die Zölle auf amerikanische Güter noch weiter.

Kehrtwende unter Roosevelt

Präsident Hoover ging es ironischerweise ähnlich wie King: Sein lauer Umgang mit der Krise überzeugte auch nicht. Mit der zwangsweisen Repatriierung von Mexikanern etwa liess sich die Malaise nicht kurieren (ein Programm, das erst 1936 unter Franklin Delano Roosevelt endete und eine halbe bis eine Million Menschen betraf). Hoover verlor im November 1932 die Wahl gegen den Demokraten Roosevelt deutlich; FDR versprach, weit stärker zu intervenieren, und wurde zum Vater des «New Deal». In der Kampagne kritisierte FDR Smoot-Hawley und schlug mit dem Reciprocal Tariff Act von 1934 wieder einen liberaleren Kurs ein.

Smoot und Hawley konnten ihren «Erfolg» so oder so nicht lange geniessen. 1932 wurden beide, nach je rund drei Jahrzehnten des Berufspolitikerdaseins im Kapitol, abgewählt. Strafe musste sein. Schliesslich fasst auch der Evangelist Markus «Zöllner und Sünder» zusammen.