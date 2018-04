ZTE und Huawei unter US-Druck

Der Handelskrieg zwischen den USA und China fordert erste Opfer: Der Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster ZTE darf sieben Jahren lang nicht mehr von US-Unternehmen beliefert werden. Das bedroht die chinesische Gesellschaft in ihrer Existenz. Auch Huawei steht unter Beschuss. Die Smartphones des Konzerns werden in den USA nur noch an wenigen Stellen verkauft. Doch China schlägt zurück: etwa über die E-Commerce-Plattform Alibaba, auf der US-Marken um ihre Werbeplätze bangen. Eine Entspannung ist nicht in Sicht – und doch gibt es Gewinner.

Das Handelsbilanzdefizit ist enorm: Jahr für Jahr geben die Amerikaner 375 Mrd. $ mehr für chinesische Produkte aus als Chinesen für amerikanische. «So kann das nicht weitergehen», schrieb US-Präsident Donald Trump Anfang April auf Twitter. Dazu kommt der Vorwurf der Produktpiraterie – so zu beobachten in der Smartphone-Industrie. Lange Jahre gab Apple den Ton an, die anderen Hersteller kopierten. Das allerdings ist vorbei. Huawei beispielsweise hat vor kurzem das erste Smartphone mit drei Kameralinsen vorgestellt. Es wird von den Kritikern hoch gelobt als echte Innovation. Apple-Geräte hingegen verkaufen sich gerade schleppend, auch weil Neuerungen fehlen.