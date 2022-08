Zu hohe Erwartungen ans grüne Gas

Vor wenigen Jahren belächelt, heute zum Heilsbringer der Energiewende hochstilisiert: Das ist grüner Wasserstoff; auch bekannt als H₂. Bis 2021 ergab es wirtschaftlich gesehen keinen Sinn, erneuerbaren Strom zu nehmen, und ihn in grünes Gas umzuwandeln, weil Erdgas so günstig war.

Forscher und Entwicklerinnen an Universitäten sowie in Unternehmen liessen sich davon nicht beirren. Ihr Know-how ist heute so gefragt wie nie, denn es besteht massiver Aufhol- und Ausbaubedarf: «Im Moment gibt es bei grünem Wasserstoff weder auf der Produktionsseite noch auf der Nachfrageseite genügend Kapazitäten», sagt Jens Schmidt.