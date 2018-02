Zu wenig Unternehmergeist

In vielen internationalen Ranglisten wie etwa zum Wohlstand, zur Wettbewerbsfähigkeit oder Ähnlichem nimmt die Schweiz absolute Spitzenpositionen ein. Das trifft jedoch ausgerechnet in der künftig so wichtigen digitalen Innovationsfähigkeit nicht zu. Das zeigt ein gemeinsam vom Beratungsunternehmen Deloitte Schweiz und dem Forschungsinstitut BAK Economics entwickelter Index der digitalen Innovationsfähigkeit. Er beruht auf den Kriteriengruppen Talente, Start-ups sowie Investitionen & Patente. Im Totalindex rangiert die Schweiz mit 51 Punkten auf Rang acht. Der Rückstand auf den Spitzenreiter USA mit 67 Punkten ist allerdings gross. Aufgeschlüsselt nach den drei Kriteriengruppen ergibt sich ein differenziertes Bild. In Sachen Talenten liegt die Schweiz auf Rang zwei, nur übertroffen von den USA. Weniger gut schneidet sie bezüglich der Start-ups ab, sie erreicht hier lediglich den OECD-Schnitt von 43 Punkten bzw. Rang 17 aller OECD-Länder. Im Bereich Investitionen & Patente sieht es wieder besser aus: Rang acht und punktemässig deutlich über dem Durchschnitt. Am grössten ist das Verbesserungspotenzial demnach in den Start-ups. Die Studie legt den Finger auf wunde Punkte: Es mangelt in der Schweiz an Affinität zum Unternehmertum. Zudem erschweren vielfältige Regulierungen die Bildung neuer, innovativer Unternehmen – das kann fatale Konsequenzen haben.