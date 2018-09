Zürcher Blockchain-Zentrum Trust Square baut aus

(AWP) Die Anhänger der Blockchain-Technologie sollen in Zürich bald noch mehr Platz erhalten. Der über eine private Initiative finanzierte Blockchain-Hub Trust Square baut an der Bahnhofstrasse weiter aus und will ab dem vierten Quartal dieses Jahres auf über 3’000 Quadratmeter mehr als 300 Arbeitsplätze für Jungunternehmer und Forschende anbieten.

Der Ausbau unterstreiche die Ambition der Initiative, den Standort Zürich für innovative Blockchain-Entwicklungen international weiter auszubauen, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Seit April 2018 arbeiten am Trust Square rund 40 Jungunternehmen und Forschungsprojekte an Blockchain-Anwendungen.

Nun werde das Angebot von mehr als 200 Arbeitsplätzen um zusätzliche Räumlichkeiten erweitert. Die Fläche soll von heute 2’300 auf über 3’000 Quadratmeter wachsen.

Grösster Blockchain-Hub weltweit

Laut Mitteilung entsteht damit an der Züricher Bahnhofstrasse das weltweit grösste Zentrum für Blockchain-Technologie. Dazu sei der Mietvertrag bis Ende 2019 verlängert worden. Eine weitere Verlängerung sei momentan Gegenstand laufender Verhandlungen, hiess es weiter. Parallel dazu werden laut den Gründern des Trust Square verschiedene Optionen für einen längerfristigen Standort geprüft.

Als Neuzuzüger darf der Trust Square zudem prominente Namen aus der Blockchain-Szene begrüssen. Neben der Kryptofinanzfirma Circle zieht auch das Blockchain-Projekt NEO als neuer Mieter ein. Die aus China stammende Blockchain-Plattform gilt unter Experten als ernstzunehmende Konkurrenz zur Ether-Blockchain der Zuger Stiftung Ethereum.

Trust Square ist den Angaben nach eine privat finanzierte Initiative, die von einem fünfköpfigen Gründerteam getragen wird. Der Hub arbeite eng mit der ETH Zürich, den Universitäten Zürich und Basel, der Hochschule für Technik Rapperswil, der Hochschule Luzern sowie der Zürcher Standortförderung zusammen.