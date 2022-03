Versicherer Zurich hat perfekte Erfolgsformel

Bilanz: Die Bilanz ist dominiert von den Versicherungsverbindlichkeiten und aktivseitig von den Vermögensanlagen, die bis zur Fälligkeit von Renten- oder Schadenzahlungen investiert sind. Die Eigenmittel sind in Bezug zur gesamten Bilanzsumme stabil. Die Eigenkapitalquote steht auf rund 10%, was für ein Versicherungsunternehmen eine übliche Grössenordnung ist. Die Eigenmittel sind regulatorisch vorgegeben. Sie müssen gleichzeitig Schwankungen der Vermögensanlagen wie der Schadenzahlungen puffern.

