Zürich ist teuerste Stadt, aber arm macht das Zürcher nicht

Wenn man in Zürich lebt, kann man sich über die Preise aufregen. «Zürich ist die teuerste Stadt der Welt» – so titeln Zeitungen weltweit. Sie berufen sich auf die regelmässig stattfindende Umfrage «Preise und Löhne» der UBS.

Tatsächlich sind die Preise relativ zu New York in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. An New York werden die weltweiten Preise und Löhne der Umfrage indexiert.

Heute sind die Preise für einen Warenkorb aus Gütern und Dienstleistungen in Zürich 16% höher als in New York. 2006 lag der Unterschied bei lediglich 7%.

Im Preisindex werden allerdings die Mietkosten nicht berücksichtigt. Rechnet man die Miete mit ein, liegt das Preisniveau in Zürich – angesichts der teureren Mieten in New York – nicht mehr so hoch: die Lebenshaltungskosten sind dann 4% höher.

Doch wie sieht es mit den Löhnen aus? Hier geht die Zeitreihe etwas länger zurück. Seit 1979 lagen die Nettolöhne – ausser Mitte der Achtzigerjahre – an der Limmat immer höher als am Hudson. Und über die vergangenen zwölf Jahre hat sich der Lohnvorteil ausgebaut: 2006 hat man in Zürich 24% mehr verdient, 2018 waren es gar 53%.

Setzt man Preise und Löhne ins Verhältnis zueinander, bekommt man die Kaufkraft der verschiedenen Städte. Hier hat die UBS den Preisindex ohne Mieten verwendet. Dabei landet Zürich dank der hohen Löhne auf Platz 2 hinter Los Angeles. Die Zürcher haben eine 22% höhere Kaufkraft als New Yorker. Wegen der höheren Lohnabzüge durch Steuern liegt Genf auf Platz 4.

In der Region Westeuropa kommen bei der Kaufkraft hinter den Schweizer Städten Luxemburg und dann die deutschen Städte München, Frankfurt und Berlin. In Deutschland liegt die Kaufkraft aber niedriger als in New York.

Die niedrigste Kaufkraft in Europa findet man in Südeuropa: In Athen liegt die Kaufkraft 70% niedriger als in Zürich, in Lissabon 64% niedriger – obwohl in beiden Städten das Preisniveau rund 40% niedriger liegt als an der Limmat.

Das heisst: Wer als Tourist nach Zürich kommt, der muss damit rechnen hier mehr zu bezahlen als irgendwo anders in der Welt. Dank der hohen Einkommen lohnt sich Leben und Arbeiten in der Zwinglistadt mehr als anderswo.