Zug Estates zahlt erneut Sonderdividende

Für Zug Estates hatte das Geschäftsjahr 2020 zwei Gesichter. Vermietungserfolge im Suurstoffi-Areal und der Verkauf der letzten Eigentumswohnungen im Hochhaus Aglaya spülten Geld in die Kasse. Covid-bedingt sank der Umsatz im Einkaufszentrum Metalli und in der Hotellerie. Sein Einfluss ist mit einem Anteil von 20% am Gesamtumsatz beträchtlich. Zudem war ein geringer Bewertungsrückschlag hinzunehmen. Unter den erschwerten Bedingungen schlug sich das Unternehmen aber ansprechend. So löst es auch das Versprechen ein, die ordentliche Dividende zu erhöhen. Dazu kommt wie im Vorjahr eine Sonderdividende aus dem Aglaya-Projekt. Der noch unter Vorkrisenniveau liegende Aktienkurs spiegelt das Risiko des hohen Gastroanteils von Zug Estates und die geringe Handelsliquidität der Titel.

Lesen Sie um ca. 14.30 Uhr die ausführliche Analyse.