Zugfusion von Siemens und Alstom auf der Kippe

(Reuters) Trotz politischer Unterstützung der Regierungen in Berlin und Paris steht die geplante Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom offenbar vor dem Aus. Die EU-Kommission werde am 6. Februar ihr Veto gegen die Fusion bekanntgeben, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag. Die EU-Wettbewerbsbehörden hatten wiederholt Bedenken gegen den Zusammenschluss zum weltweit zweitgrössten Zughersteller geltend gemacht.

Die beiden Unternehmen ringen seit Monaten mit der EU-Kommission um die Fusion der Siemens (SIE 100.76 0.2%)-Sparte Mobility mit dem französischen Bahntechnikkonzern, der den Hochgeschwindigkeitszug TGV baut. Vor allem EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat wiederholt schwere Bedenken geäusasert, da eine Fusion den Wettbewerb gefährde – zulasten von Bahnunternehmen und Passagieren. Siemens lehnte nach Angaben aus Unternehmenskreisen zuletzt weitere Zugeständnisse ab. Die Fusionspartner hatten zuvor angeboten, Teile des Signaltechnikgeschäfts zu verkaufen und Technologie für den Bau von Hochgeschwindigkeitszügen der Konkurrenz zur Verfügung zu stellen. Umstritten war zuletzt auch die Frage, wie weit Siemens seine Zug-Patente öffnen muss.

Die Firmen argumentieren mit wachsender Konkurrenz durch den Weltmarktführer CRRC aus China. Alstom und die etwas grössereSiemens-Verkehrssparte, die die ICEs herstellt, sind mit Erlösen von zusammen rund 15 Mrd. € die beiden Marktführer in Europa, wo die Chinesen trotz ihrer weltweiten Umsätze von gut 30 Mrd. € bisher kaum präsent sind. Zu den grössten Branchenkunden in Europa zählen die Deutsche Bahn und die französische Staatsbahn SNCF.

Die deutsche und die französische Regierung unterstützen das Vorhaben, das im Wettbewerb mit den Chinesen einen europäischen Champion schaffen soll, ähnlich wie Airbus (AIR 94.44 0.82%) in der Luftfahrtbranche.

Siemens hat für den Fall eines Scheiterns der Fusion angekündigt, auch einen Börsengang für seine Bahntechniksparte SiemensMobility zu erwägen.