Zulasten der Zukunft

Das Parlament kann im Grunde gar nicht anders: In der laufenden Budgetdebatte werden die Coronahilfen um weitere Milliardenbeträge aufgestockt. Es geht darum, die Wirtschaft nicht ganz abzuwürgen. Dabei ist klar: Jede weitere Einschränkung der Wirtschaft zur Eindämmung der Epidemie kostet Geld – viel Geld. Der Hinweis ist nicht pietätlos, sondern entspricht ganz einfach der Realität. Im laufenden Jahr wird die Verschuldung des Bundes um mehr als 20 Mrd. Fr. zunehmen.

Die neuesten Analysen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco sowie der Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH bestätigen frühere eher düstere Prognosen. Für das laufende Jahr gehen beide von einem Rückgang des Bruttoinlandprodukts in der Grössenordnung von

3,3 bzw. 3,5% aus. Auch wenn die Zahl für sich allein genommen nicht dramatisch aussehen mag: Es ist der heftigste Einbruch seit 1975.

Für das kommende Jahr gehen beide Institute von einer Erholung aus. Es wird ein BIP-Wachstum von rund 3% erwartet. Die Annahme basiert auf einem globalen Abebben der Epidemie. Zudem ist ein positiver Basiseffekt in Rechnung zu stellen. Beide machen allerdings auf die hohe Unsicherheit der Prognosen aufmerksam. Sollte sich die Coronaepidemie in die Länge ziehen, wären die Aussichten wesentlich anders.

Ein spezielles Augenmerk gilt dem Arbeitsmarkt. Gemäss den aktuellsten Zahlen (für November) ist die Arbeitslosenquote weiter auf 3,3% gestiegen. Im Oktober betrug sie 3,2% und im November 2019 noch 2,3%. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen stieg binnen Jahresfrist 44%. Noch krasser sieht es in der Kurzarbeit aus: Die Anzahl der Ausfallstunden lag im September über 100-mal höher als ein Jahr zuvor. Für das kommende Jahr gehen die Prognosen von einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,3% aus. Hinter diesen nackten Zahlen stehen Einzelschicksale.

Darum ist es durchaus richtig, dass ein Grossteil der Bundesmittel in den Arbeitsmarkt fliesst. Für die Neuverschuldung scheint es denn auch kaum Grenzen zu geben. Das verführt das Parlament dazu, neue Schulden gar leichtfertig zu bewilligen. Das allerdings ist gefährlich.

In der kurzen Frist mag eine zusätzliche Verschuldung der öffentlichen Hand angesichts der gegenwärtigen Zinsen im Bereich von null kein Problem sein. In einem mittleren und längeren Zeithorizont ist dem allerdings nicht so. Hohe und steigende Schulden schränken den finanzpolitischen Handlungsspielraum längerfristig empfindlich ein. Das gilt selbst für den Fall, dass die Steuern zum Schuldenabbau nicht erhöht werden, wie dies Finanzminister Ueli Maurer anstrebt.

Der Spielraum, neuen Aufgaben gerecht zu werden oder gar Wunschbedarf zu befriedigen, fehlt. Zudem sind dem Schuldenabbau über das ordentliche Budget rasch Grenzen gesetzt. Kommen weitere Milliarden hinzu – was derzeit zu befürchten ist –, wird es nicht mehr ohne zusätzliche Steuern gehen. Wo genau diese Grenze liegt, lässt sich heute kaum gültig abschätzen.

Zudem sinken in einer Rezession die Steuereinnahmen. Das bremst erstens das Wirtschaftswachstum zusätzlich und verschärft zweitens die Lage des Bundeshaushalts zusätzlich. Diese Budgetrestriktionen bzw. die daraus entstehenden Lasten haben die künftigen Generationen zu tragen – genau diejenigen also, die heute von der gesundheitlichen Krise am wenigsten betroffen sind.

Just diese Generationen werden auch in der Sicherung der Altersvorsorge massiv belastet. Das gilt besonders dann, wenn sich Bundesrat und Parlament weiter weigern, endlich die längst überfällige Erhöhung des Rentenalters an die Hand zu nehmen. Es ist wohl die Politik des geringsten Widerstands, möglichst viele heute anfallende Lasten in die Zukunft zu schieben. Ob dieses Vorgehen auch fair ist und nicht die heute Jungen zumindest eines Teils ihrer Chancen beraubt, steht auf einem anderen Blatt.