Zur-Rose-CEO: «Gutes Momentum im E-Commerce»

(AWP) Die Versandapotheke Zur Rose (ROSE 148 0%) profitiert im ersten Halbjahr 2017 besonders von ihrem starken Wachstum in Deutschland, wo das Tochterunternehmen Doc Morris den Umsatz deutlich steigern konnte. Daher sieht Zur Rose dort auch weiteres Marktpotenzial. «Der E-Commerce-Anteil in Deutschland ist im internationalen Vergleich noch sehr tief. Daher sehen wir hier ein gutes Momentum nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs», wie CEO Walter Oberhänsli am Mittwoch gegenüber AWP Video erklärte.

Auch im Schweizer Geschäft gibt es eine Innovation in Zusammenhang mit dem Detailhändler Migros. «Mit dieser ersten Shop-in-Shop-Apotheke in Bern testen wir eine Omi-Channel-Strategie, wie sie bereits in anderen Märkten üblich ist und sind mit den ersten Ergebnissen zufrieden», so Oberhänsli weiter.