Zur Rose erhält wichtigen Zuschlag

(AWP) Die Versandapotheke Zur Rose (ROSE 250.00 +2.04%) hat offenbar den wichtigen Zuschlag für den Betrieb der E-Rezept-Infrastruktur in Deutschland erhalten. Von offizieller Seite wurde der Sachverhalt allerdings noch nicht bestätigt. Ein erster Kommentar der US-Bank Jefferies fällt derweil positiv aus. Die Reaktion an der Börse ebenfalls.

Denn, wie verschiede Fachzeitschriften unter Berufung auf «interne Kreise» am Montag schreiben, hat die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte (Gematik) einen entsprechenden Auftrag an ein Konsortium um den US-amerikanischen IT-Konzern IBM (IBM 116.85 +2.05%) und der Zur-Rose-Tochter E-Health-Tec vergeben. Eine Sprecherin von Zur Rose wollte die Medienberichte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP allerdings nicht kommentieren.

Der Auftrag über den Betrieb des E-Rezept-Fachdiensts in Deutschland war schon seit Längerem ausgeschrieben, heisst es in den Berichten. Der Entscheid über die Vergabe sei nun durch die mehrheitlich vom deutschen Gesundheitsministerium kontrollierte Gematik gefällt worden und soll schon bald kommuniziert werden. Hintergrund ist die bindende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland ab 2022.

Nummer eins auf dem deutschen E-Rezept-Markt

Sollte Zur Rose tatsächlich den Zuschlag bekommen, würde sich die Versandapotheke laut der US-Bank Jefferies auf dem deutschen E-Rezept-Markt als klare Nummer eins positionieren. Zur Rose würde damit zum technologischen Rückgrat des staatlichen Gesundheitssystems, heisst es im Kommentar.

Zudem sei Zur Rose auf dem 50-Milliarden-schweren deutschen Markt für rezeptpflichtige Medikamente wieder einen Schritt weiter, sich von einer Online-Apotheke in ein vollumfängliches Gesundheitsökosystem zu verwandeln, so der zuständige Jefferies-Analyst weiter. Er hält eine Einführung des E-Rezepts in Deutschland ab Mitte 2021 für sehr wahrscheinlich.