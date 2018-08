Zur Rose leicht besser als erwartet

Ersteinschätzung von André Kühnlenz um 8 Uhr

Der Medikamentenhändler überzeugt im ersten Semester mit seinen Umsatz- und Verlustzahlen. Beides liegt im Rahmen dessen, was einige Analysten erwartet hatten. Beim Umsatz sogar leicht darüber, wozu erneut sowohl das Deutschland- als auch das Schweizgeschäft beitrug. Beim organischen Wachstum (also ohne die Übernahmen vor allem in Deutschland) verbucht der Konzern ein Plus von 11,6% zu konstanten Wechselkursen. Das entspricht dem Ausblick für 2018, in dem das Management weiterhin einen zweistelligen Zuwachs erwartet. Das Unternehmen bestätigt zudem, dass der Konzern dieses Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen will - beim um Sonderkosten bereinigten Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (Ebitda). Bemerkenswert ist, dass der Konzern die Versandkapazität des Logistikzentrums in den Niederlanden bis Mitte 2020 zunächst verdreifachen will. Für den Herbst wird nun Klarheit in Deutschland erwartet, dann soll das Thema Versandhandelsverbot rezeptpflichtiger Medikamente endgültig vom Tisch sein.