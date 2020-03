Zur Rose liegt unter den Erwartungen

Zur Rose hat ein Resultat 2019 publiziert, das am unteren Ende der Erwartungen geblieben ist. Die Umsatzprognose lautete 1,6 Mrd. Fr., nun sind es 32 Mio. Fr. weniger. Auf Stufe Ebitda und Ebit blieb die grösste Online-Apotheke im Verlust. Unter dem Strich erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr der Fehlbetrag gar. Unter anderem belasteten eine Mehrschicht im Verteilzentrum in Heerlen/NL, der Eintritt in den französischen Markt und Integrationskosten für die zugekaufte deutsche Versandapotheke Apo-Rot, die höher ausfielen als budgetiert. Weniger solid ist auch die Bilanz: Der Eigenkapitalanteil fiel von 60 auf 41%. Die Prognose für 2020 sieht erwartungsgemäss ein Umsatzwachstum von 10% vor. Auf Stufe Ebitda soll die Gewinnschwelle erreicht werden, ohne Einbezug von Expansionskosten. In der Prognose sind keine Effekte der Coronapandemie enthalten. Zur Rose rechnet aber damit, dass sie zu einer rascheren Akzeptanz des Medikamentenversandhandels führt. Die Mittelfristziele werden geändert: Statt 2,5 Mrd. Fr. soll der Umsatz auf mehr als 3 Mrd. Fr. steigen, die bereinigte Ebitda-Marge wird neu auf 8% (vorher 5 bis 6%) angesetzt. Die Aktien bleiben überdurchschnittlich risikobereiten Investoren vorbehalten.

