Zur Rose steigert Umsatz klar

(AWP) Die Versandapotheke Zur Rose (ROSE 140.8 4.3%) hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz deutlich gesteigert. Besonders stark wuchs das Geschäft in Deutschland, teilt das seit Juli an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Aber auch im Heimmarkt Schweiz resultierte ein Wachstum.

Der Gruppenumsatz stieg 2017 um knapp 12% auf 982,9 Mio. Fr. In Lokalwährungen lag das Plus bei 10,7%, heisst es weiter. Im Segment Deutschland legte der Umsatz dabei um 18% auf 482,9 Mio. Fr. zu. Das Schweizer Geschäft verbuchte mit +6,3% ein geringeres Wachstum auf 500 Mio.

Den Pro-forma-Umsatz für die erst im zweiten Halbjahr 2017 übernommenen Eurapon und Vitalsana beziffert Zur Rose in der Mitteilung für das Gesamtjahr auf 85 Mio. €.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Zur Rose die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Experten hatten im Vorfeld mit einem Umsatz von 971 Mio. Fr. gerechnet.

Keine Angaben werden in der Meldung zur Gewinnentwicklung gemacht. Nach neun Monaten hatte Zur Rose für das laufende Geschäftsjahr aufgrund von verschiedenen Sonderkosten einen Ebitda von -4 Mio bis -6 Mio. Fr. in Aussicht gestellt. Die vollständigen Geschäftszahlen will Zur Rose am 21. März vorlegen.

