Zur Rose übernimmt spanische Marktplatz-Plattform

(AWP) Die Versandapotheke Zur Rose (ROSE 125.8 0.64%) expandiert in Spanien und übernimmt die dortige Marktplatz-Plattform Promofarma. Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona vertreibt auf elektronischem Weg apothekenübliche Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Kosmetik und Körperpflege, wie Zur Rose am Donnerstag mitteilte.

Promofarma steigert im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz um 50% auf rund 19 Mio. € und auch im laufenden Jahr ist das Wachstum gemäss der Mitteilung stark. Zur Rose sieht in diesem Expansionsschritt ein Sprungbrett für die internationale Ausbreitung der Gruppe, sowohl grenzüberschreitend als auch durch die Aufnahme neuer Partner in anderen Ländern.

Gleichzeitig werde dabei die Technologie-Kompetenz in einem der fünf grössten Technologie- und Innovationszentren Europas ausgebaut. Insgesamt sieht Zur Rose den Ausbau als Schritt zur Stärkung der Marktführerschaft in Europa.

Die Transaktion soll ungefähr Mitte September abgeschlossen werden. Über die finanziellen Aspekte wurde Stillschweigen vereinbart.