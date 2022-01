Zur Rose von Sonderfaktoren zurückgehalten

(AWP) Während andere Wachstumsaktien aus der Schweiz am Dienstag in den Genuss einer kräftigen Kurserholung kommen, bekunden die Valoren von Zur Rose (ROSE 212.00 +0.95%) sichtlich Mühe. Dass die Papiere der Versandapotheke nicht so recht vom Fleck kommen, erklären sich Händler einerseits mit enttäuschenden Quartalsumsatzzahlen der Rivalin Shop Apotheke (SAE 105.20 +3.44%), andererseits aber auch mit einer negativen Branchenstudie aus dem Hause HSBC (HBC1 5.9100 -0.51%).

In Analystenkreisen zeigt man sich insgesamt eher etwas enttäuscht von der Absatzentwicklung bei Shop Apotheke. Die Zur-Rose-Rivalin steigerte den Umsatz im Schlussquartal um 10% auf 1,06 Mrd. €. Experten hatten im Vorfeld durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,07 Mrd. € gerechnet.

Händler warnen allerdings vor voreiligen Rückschlüssen vom Tagesgeschäft von Shop Apotheke auf jenes von Zur Rose, hatte die Rivalin in der zweiten Hälfte letzten Jahres doch mit firmenspezifischen Logistikproblemen zu kämpfen. Zur Rose wird am 22. Januar mit einem Zwischenbericht aufwarten.

Für Gesprächsstoff sorgt auch eine Studie der HSBC zu den europäischen Versandapotheken. Darin nehmen die Autoren die Erstabdeckung der Zur-Rose-Aktien mit «Reduce» und einem Kursziel von 195 Fr. auf. Obwohl die HSBC-Analysten die langfristigen Branchenaussichten als gut einstufen, sehen sie auf kurze Sicht bei den Wachstums- und Margenerwartungen anderer Analysten Raum für mögliche Enttäuschungen.

Mit einem Minus von 10% alleine seit Ende Dezember zählen die Aktien von Zur Rose zu den schwächeren Titeln an der Schweizer Börse SIX in diesem Jahr. Schuld sind mitunter Verzögerungen bei der Einführung elektronischer Medikamentenrezepte beim nördlichen Nachbarn Deutschland.