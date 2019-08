Zur Rose wächst kräftig

Zur Rose ist im ersten Halbjahr auch ohne Akquisitionseffekte ansprechend gewachsen. Auf Gruppenebene stieg der Umsatz in Lokalwährung 13%. In der Schweiz wuchs der Online-Medikamentenhändler mit 4,3% stärker als die marktführende Galenica. Wie erwartet verharrt das Unternehmen als Folge der raschen Expansion in den roten Zahlen. In Deutschland, wo Zur Rose mittlerweile mehr Umsatz vebucht als in der Schweiz, herrscht im Segment der rezeptfreien Medikamente offenbar «intensiver Preiswettbewerb» – der erfolgsabhängige Anteil des Kaufpreises für die deutsche Medpex fiel niedriger aus als erwartet. Der Ausblick für das Gesamtjahr ist mehr oder weniger unverändert, wenn auch eine Spur vorsichtiger gehalten, was das Betriebsergebnis auf Stufe Ebitda betrifft. Mit Blick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland hält das Management an den Zielen für 2022 fest. Alles in allem liefert der Zwischenbericht keine Anhaltspunkte für eine veränderte Anlageempfehlung – risikoscheue Investoren sollten die Finger von diesen Aktien lassen.

Lesen Sie um ca. 16.30 Uhr die ausführliche Analyse.