Zurich-Firmenkunden-Chefin: «Inflation erhöht unser Geschäftsvolumen»

Der Markt der Versicherungsprodukte für Unternehmen ist mit mehr als 500 Mrd. $ jährlichen Prämien riesig. Zurich Insurance ist mit 28 Mrd. $ Bruttoprämien in diesem Segment gemäss Investorenpräsentation der drittwichtigste Anbieter. Kernmärkte des grössten Schweizer Versicherers sind Nordamerika und Westeuropa. In Lateinamerika ist Zurich bei Unternehmenskunden mit dabei, in Argentinien weit vorne. Kontrakte für asiatische Firmen seien ausbaufähig, sagt Sierra Signorelli. Die 47-jährige Amerikanerin leitet seit einem Jahr das globale Firmenkundenversicherungsgeschäft der Zurich-Gruppe.

Frau Signorelli, was fasziniert Sie an der Versicherungswirtschaft?

Ich studierte Umweltwissenschaft, mit dem Vorsatz, die Welt zu verbessern. In meiner ersten Anstellung schrieb ich interessante Umweltanalysen für Grossunternehmen, aber konnte damit direkt nicht wirklich etwas bewirken. Ein Wissenschaftskollege motivierte mich, ins Versicherungsgewerbe zu wechseln. Sofort hat mich die Vielfalt der Branche gepackt.