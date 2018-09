Zurich Insurance baut in Asien aus

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.

Es ist ein kleiner Schritt, aber er geht in die gute Richtung. Zurich expandiert das Geschäft in Indonesien und stärkt damit die Präsenz in Asien. Hier wird das Assekuranzgeschäft in den nächsten Jahren wohl weiterhin überdurchschnittlich wachsen. Günstig ist, dass zusammen mit der Kontrollmehrheit an der Asuransi Adira noch Vertriebsabkommen mit einer Bank und einer Leasinggesellschaft verbunden sind. Die Initialkosten der Akquisition von 0,4 Mrd. $ sind bezogen auf das eingekaufte Geschäftsvolumen hoch (Kurs-Gewinn-Verhältnis 22), doch mit Blick auf das Konzerneigenkapital von 30 Mrd. $ verdaubar. Die Transaktion hat unmittelbar keinen wesentlichen Einfluss auf die Finanzzahlen und die Gewinnerwartung. Die Aktien von Zurich bleiben dank der hohen Dividendenrendite kaufenswert.