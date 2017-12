Zurich Insurance kauft in Asien zu

(AWP) Der Versicherer Zurich tätigt eine Übernahme in Asien. Er übernimmt 100% der Anteile an der in Hongkong domizilierten Firma Bright Box, die ihre operative Basis in Europa hat und weltweit tätig ist. Bright Box verkauft Telematik-Lösungen, die Fahrer mit ihrem Fahrzeug und die Fahrzeuge mit einem breit gespannten Netz von Autohändlern und Erstausrüstern verbinden, teilt Zurich am Freitag in einem Communiqué mit.

Mit der Übernahme will der Versicherer laut den Angaben die eigene technologische Kompetenz rund um vernetzte Fahrzeuge und Mobilität erhöhen. Somit soll auch das Angebot für Autofahrer, Autohändler und Erstausrüster verbessert werden. Letztlich werde die Übernahme auch neue Versicherungsdienstleistungen ermöglichen, die auf Telematik gestützter Datenanalyse basieren, heisst es in der Mitteilung.

Zum Kaufpreis bzw. zur Grösse des Unternehmens werden keine Angaben gemacht.

