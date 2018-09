Zurich Insurance soll Übernahme planen

(AWP/TH) Die Zurich Insurance (ZURN 311.6 0.52%) soll Medienberichten zufolge über die Übernahme einer Kontroll-Mehrheit am indonesischen Versicherer PT Asuransi Adira stehen. Der Schweizer Versicherer wolle eine Beteiligung von 80% an Adira erwerben, die sich im Besitz der indonesischen Bank Danamon befinde, berichtete die Nachrichtenagentur Dow Jones (Dow Jones 26492.21 -0.26%) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen.

Sollten die Gespräche erfolgreich sein, könnte ein Abschluss bereits diese Woche angekündigt werden, erklärte der Informant gegenüber Dow Jones weiter. Zurich lehnte gegenüber Dow Jones eine Stellungnahme ab und auch von Danamon erhielt sie keinen Kommentar. Ein Zurich-Sprecher erklärte am Mittwochmorgen gegenüber AWP lediglich, dass der Versicherungkonzern keine Stellung zu Gerüchten nehme.

Nach Angaben der Ratingagentur Fitch gehört Adira gemessen an den Bruttoprämien zu den zehn grössten Sachversicherern Indonesiens. Im Portfolio hat der Konzern Auto-, Kranken- und Reiseversicherungen. Im Jahr 2017 wies die Gesellschaft ein Nettoergebnis von 23,3 Mio. $ aus und verfügte über Vermögenswerte von 3,82 Mrd. $.

Der Zurich-Konzern wies 2017 Vermögenswerte von 194 Mrd. $ und einen Gewinn von 3 Mrd. $ aus. Mit der Übernahme würde sich der Schweizer Konzern in Indonesien, dessen Regierung den Anteil ausländischer Investoren im Versicherungssektor auf 80% begrenzt, eine kräftigere Marktposition verschaffen, hiess es weiter. Zurich sei seit 1991 auf dem indonesischen Markt aktiv.