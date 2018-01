Zurich Insurance will in China wachsen

(AWP) Die Zurich Insurance (ZURN 305 1.23%) Group plant den Wiedereintritt in den chinesischen Lebensversicherungsmarkt. «Wir wollen in China wachsen, denn schliesslich bietet dieser grosse Markt ein riesiges Geschäftspotential», sagte Jack Howell im Interview mit der Zeitung «South China Morning Post» (Ausgabe vom 7.1.). Howell ist für das Geschäft der Zurich in der Region Asia-Pacific zuständig.

Der Markteintritt im Lebengeschäft soll über ein Joint Venture umgesetzt werden. Die Zurich führe derzeit Gespräche mit potenziellen Partnern, so der Bericht weiter. Vor Jahren hatte die Gruppe eine 20%-Beteiligung an der New China Life Insurance gehalten, die im Jahr 2013 allerdings verkauft wurde. Im Nichtlebengeschäft ist die Zurich nach wie vor mit der Tochter Zurich General Insurance Company (China) in der Volksrepublik mit verschiedenen Angebote vertreten.

Mit ein Grund für den Wiedereinstieg dürfte die geplante Lockerung der Regulierung bezüglich Auslandsinvestitionen in China sein. Die Regierung kündigte im November des letzten Jahres an, für ausländische Investoren die 50%-Obergrenze bei Joint Ventures im Lebensversicherungsbereich fallen zu lassen und in drei Jahren zunächst auf 51% anzuheben. Zwei Jahre später könnte die Obergrenze vollständig wegfallen.

Dies seien ermutigende Aussichten für ausländische Investoren, um am chinesischen Lebensversicherungsmarkt eine aktivere Rolle einzunehmen, so Howell. Für die Zurich bleibe das Ziel aber, den Markt gemeinsam mit einem lokalen Partner zu bearbeiten. «Als ausländischer Versicherer brauchen wir einen Partner in China, der uns helfen kann, den chinesischen Markt und die chinesischen Konsumenten zu verstehen», sagte Howell im Interview.

Einen Zeitplan für den Aufbau eines Joint Ventures nannte Howell nicht.