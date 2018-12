Zurich Insurance will Staiblin erneut für den VR

(AWP/TH) Der Versicherungskonzern Zurich schlägt Jasmin Staiblin zur Wahl in den Verwaltungsrat der Gruppe vor. Die Wahl findet an der Generalversammlung am 3. April 2019 statt. Gleichzeitig teilte die Gruppe am Freitag mit, dass sich David Nish nicht zur Wiederwahl stellt.

Industrie-Knowhow ergänzt

Staiblin war bereits im März 2018 zur Wahl in den Verwaltungsrat von Zurich vorgeschlagen worden, hatte ihre Kandidatur aber zurückgezogen, da diese mit ihren damaligen Aufgaben nicht vereinbar war. Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Staiblin die Konzernleitung des Energiekonzerns Alpiq (Alpiq 83 0%) per Ende Jahr abgibt.

Bevor Staiblin 2013 CEO von Alpiq wurde, war sie 15 Jahre bei ABB (ABBN 19.595 -0.89%) in verschiedenen lokalen und globalen Managementfunktionen tätig. Sie ist zudem ein nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsräten von Rolls-Royce und Georg Fischer (FI-N 769.5 -5.29%). Damit verstärkt sie das Knowhow im Zurich-Aufsichtsgremium über Entwicklungen und Bedürfnisse der Unternehmen des Industriesektors.

Neu eine Frauenmehrheit

Vorbehaltlich der Neuwahlen bzw. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die Aktionäre an der Generalversammlung werde sich der Verwaltungsrat dann aus Michel Liès, Joan Amble, Catherine Bessant, Dame Alison Carnwath, Christoph Franz, Jeffrey Hayman, Monica Mächler,

Kishore Mahbubani und Jasmin Staiblin zusammensetzen. Die fünf Damen werden im neunköpfigen Gremium folglich die Mehrheit stellen.