Zurich Insurance kauft in Australien ein

(AWP) Der Zurich Konzern kauft das Lebensversicherungsgeschäft von ANZ und wird der führende Lebensversicherer für Privatkunden in Australien. Zudem wird eine 20-jährige Vertriebsvereinbarungen mit der ANZ-Bank geschlossen, einer der führenden Banken Australiens mit 6 Mio Kunden und mehr als 680 Zweigstellen.

Der Kaufpreis beträgt 2,85 Mrd. australische Dollar (AUD) bzw. 2,1 Mrd. Fr. hiess es am Montagabend in einer Medienmitteilung. Das Zielgeschäft erziele Nettoprämien von rund 1,1 Mrd. $ und einen Jahresgewinn von 142 Mio. $ nach Steuern, berechnet pro forma auf 12 Monate per Ende September. Der Preis enthalte 1 Mrd. AUD Rückversicherungsprovisionen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden sollen diese im Mai 2018 gezahlt werden.

19% Marktanteil in Down under

Der Anteil von Zürich am australischen Lebensversicherungsmarkt mit Privatkunden werde rund 19% betragen und im Vorsorgemarkt für Unternehmenskunden rund 6%. Die Übernahme soll bereits vom ersten Tag an positiv zur Rentabilität der Gruppe beitragen, da sie hohe Cashflows erzeuge, die künftiges Dividendenwachstum fördern werde.

Zurich geht davon aus, dass sie ihr aktuelles Ziel für den Betriebsgewinn nach Steuern (BOPAT ROE) ab 2019 um etwa 50 Basispunkte anheben wird. Es wird weiter erwartet, dass die gesamten Mittelzuflüsse in der Folge der Übernahme über den Planungszeitraum 2017-2019 um etwa 300 Mio. AUD steigen werden.

Die Transaktion werde zudem den Anteil stabiler Erträge durch den Vertrieb von reinen Risikoschutz-Lebensversicherungen erhöhen. Die Akquisition verringere die allgemeine Volatilität der konzernweiten Erträge und erhöhe den Anteil der Lebensversicherungserträge, die der Gruppe als flüssige Mittel zufliessen. Damit werde die Strategie gestärkt, das Geschäft mit wenig kapitalintensiver Vorsorge und fondsgebundenen Lösungen zu konzentrieren.

Finanzierut wird die Übernahme aus eigenen Mitteln und vorrangigen Anleihen. Die Auswirkungen auf die Kapitalbasis werden als gering eingeschätzt. Beide Parteien erwarten, dass die Transaktion vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung bis Ende 2018 abgeschlossen sein wird.