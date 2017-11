Zurich Insurance sieht sich auf Kurs

Der Versicherer Zurich Insurance will die Anleger neu beeindrucken. Konzernchef Mario Greco stellte am Mittwoch an einer Analystentagung in Aussicht, «über die Zeit umfangreichere Ausschüttungen an die Aktionäre» zu leisten.

Basis für die angestrebten Verbesserungen seien die üppige Kapitalausstattung und das gesteigerte Potenzial der ausbalancierten Einheiten der Gruppe, Überschüsse an die Holding abzuliefern.

1,7 Mrd. $ Kapital besser eingesetzt

Zuletzt waren die Leistungen etwas hinter den Werten der Wettbewerber zurück gelegen. Nun sieht Greco das Unternehmen auf Kurs: «Wir sind effizienter geworden und konzentrieren uns besser darauf, was wir besonders gut können.»