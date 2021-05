Zurück in die Bank und einen Tag Home Office

Fertig Home Office. Nun geht es plötzlich schnell. Die Home-Office-Pflicht wird in der Schweiz voraussichtlich Ende Mai in eine Home-Office-Empfehlung umgewandelt. Firmen können ihre Mitarbeiter also sofort zurück an den Büroarbeitsplatz rufen. Voraussetzungen sind das regelmässige Testen der Mitarbeiter und die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln sowie der Maskenpflicht.

Bei den meisten Schweizer Banken arbeiten gegenwärtig 70 bis 80% der Belegschaft im Home Office, oft mit turnusmässigem Wechsel innerhalb der Teams alle paar Tage.

In den Führungsetagen werden unterschiedliche Erkenntnisse aus der Home-Office-Zeit gewonnen. «Home Office bedeutet keine Einschränkung in der Führung der Bank, aber es ist in der gegenwärtigen Ausprägung sicher kein Konzept für die Zukunft», fasste Martin Scholl, CEO der Zürcher Kantonalbank (ZKB), kürzlich im Gespräch mit FuW zusammen. Auch UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber sagte im Bloomberg-TV zum zukünftigen Verhältnis Büroarbeit zu Home Office: «20 zu 80% ist nicht die Lösung.» Die «neue Realität» sieht er bei «ein bis zwei Tagen» Home Office.

Home Office als Karrierekiller

Schlechte Erfahrungen hat Thomas Gottstein gemacht, der CEO der Credit Suisse, die im März einen Milliardenverlust im Handelsgeschäft erlitten hat. In einem Interview mit der NZZ sagte er: «Es ist eine Herausforderung, eine globale Bank während der Coronapandemie via Zoom zu managen.» UBS, die ebenfalls einen happigen Handelsverlust verbuchen musste, sieht hier offenbar keinen Zusammenhang. VRP Axel Weber rühmte, die Bank habe so gut funktioniert, dass es wenig Anlass gebe für eine rasche Rückkehr in die Büros. Kritische Funktionen seien nie im Home Office gewesen.