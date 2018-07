Zuwanderung sinkt

Die Personenfreizügigkeit mit der EU ist heiss umstritten und gibt immer wieder zu emotionalen Diskussionen Anlass. Sie verdränge Schweizer Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt, führe zu Lohndumping und belaste die Sozialwerke – so lauten die wichtigsten Vorwürfe.

Wie so oft halten auch hier wohlfeile Kritiken einem sachlichen Test nicht stand. Die alljährliche Überprüfung der Folgen der Personenfreizügigkeit auf den Arbeitsmarkt und die Sozialversicherungen («Bericht des Observatoriums zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz-EU») räumt mit diesen Vorurteilen auf.

Der Bericht zeigt zunächst klar, dass die Zuwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit mit der EU seit dem Höhepunkt 2013 stark rückläufig ist. Die Nettozuwanderung aus dem EU-Raum hat sich von 2013 bis 2017 mehr als halbiert: die Zahl sank von 68‘000 auf 31‘300.

Der Bericht belegt auch, dass es keine systematische Verdrängung schweizerischer Arbeitskräfte gibt. Darauf deutet auch die niedrige und sinkende Arbeitslosenrate hin. Zudem passen sich die Löhne der Zuwanderer nach einer kurzen Anlaufzeit meist denjenigen von Schweizern mit vergleichbarer Ausbildung nach oben an. Auch der Vorwurf, dass die Zuwanderer in die Sozialversicherungen einwandern, entbehrt jeder Grundlage. Im Gegenteil: Gerade in der AHV sind die Zuwanderer aus der EU Nettozahler, ohne sie wäre die AHV schon längst tief in den roten Zahlen.

Der Bericht kommt zum Schluss, dass sich die Zuwanderung im Rahmen der Personenfreizügigkeit nach den Bedürfnissen der Wirtschaft richtet. Im laufenden Jahr gibt es noch keine Anzeichen einer Beschleunigung der Einwanderung. Das deckt sich im Grunde mit der Kernforderung der SVP, die Schweiz müsse die Zuwanderung selbst steuern. Genau das tut sie. Dennoch hat die SVP die «Volksinitiative für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» lanciert. Wenn es ihr wirklich um die eigenständige Steuerung der Zuwanderung geht, rennt sich damit offene Türen ein.

Davon allerdings will die Initiantin nichts wissen. Sie verlangt die Kündigung der Personenfreizügigkeit. Damit wird klar, was sie will: Die Schweiz soll sich von der EU abschotten. Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit hätte zur Folge, dass alle Abkommen des ersten Pakets der bilateralen Verträge hinfällig würden – dafür sorgt die Guillotine-Klausel. Das weiss auch die SVP. Ihr Hinweis, man könne mit der EU darüber verhandeln, ist unrealistisch und naiv.

Die Wirtschaft würde mit einer Annahme gleich doppelten Schaden erleiden: Der Wegfall der Bilateralen I würde sie weitgehend vom europäischen Binnenmarkt – und damit vom grössten Absatzmarkt der Schweizer Wirtschaft – abschneiden. Zudem würde über die restriktivere Handhabung der Zuwanderung die Knappheit an Arbeitskräften noch verschärft. Die Initiative, für die offenbar genug Unterschriften gesammelt wurden, bringt allerdings auch eine Chance: Das Volk kann endlich klar zum bilateralen Weg Stellung nehmen.