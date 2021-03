Zweckoptimismus

Wer kennt es nicht, das geflügelte Wort: Prognosen sind ungewiss, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Die Aussage ist so banal wie wahr, und sie gilt verstärkt in Krisenzeiten. Gesamtwirtschaftliche und/oder strukturelle Verwerfungen erschweren die Aussage über den künftigen Gang der Wirtschaft enorm. Die Ökonomie hat bis heute kein Instrumentarium entwickelt, das die zuverlässige Prognose von konjunkturellen Wendepunkten erlaubt. Das gilt umso mehr noch, wenn die Krise, wie im vorliegenden Fall, durch politische Entscheide herbeigeführt wurde.

Das Dilemma dabei ist, dass gerade in Krisenzeiten der Bedarf an klärenden Worten über die Zukunft besonders gross ist. Die Prognose- und Forschungsinstitute versuchen denn auch, diesem Bedarf gerecht zu werden. Nachdem kürzlich das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) seine aufdatierten Prognosen für das laufende und das kommende Jahr veröffentlicht hatte, war dieser Tage nun die Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH an der Reihe.

Die Prognosen gleichen sich – und sie rechnen mit der Wende: Auch die Kof erwartet für den weiteren Jahresverlauf eine deutliche Beschleunigung der Konjunktur und rechnet für das ganze Jahr mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 3%. Davon geht auch das Seco aus. Ähnlich zuversichtlich ist die Nationalbank, die ein Wachstum von 2,5 bis 3% erwartet.

Diese Werte sind darum sehr optimistisch, weil sich die Wirtschaft derzeit noch in der Rezession befindet. Das erste Quartal dürfte eine Schrumpfung von wohl gegen 2% bringen. Die zuversichtlichen Prognosen gehen von einer internationalen Erholung der Wirtschaft auf breiter Front aus, und sie rechnen im privaten Konsum in der Schweiz – dem grössten Aggregat des BIP – mit massiven Nachholeffekten.

Damit darf man gewiss rechnen. Nur: Solange die Wirtschaft in einem Teil-Lockdown verharrt, werden diese Nachholeffekte den für das prognostizierte Wachstum notwendigen Boom kaum auslösen.

Vollends unverständlich wird die Prognose, in diesem Fall die der Kof, wenn sie von einem Beschäftigungsaufbau ab dem zweiten Quartal ausgeht. Dagegen spricht zunächst grundsätzlich, dass der Arbeitsmarkt der konjunkturellen Entwicklung stets hinterherhinkt.

Zudem weist der vom Bundesamt für Statistik erhobene vorlaufende Indikator der Beschäftigungsaussichten deutlich nach unten. Eine dieser Tage von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften publizierte Umfrage zeigt überdies, dass rund 20% der befragten KMU in den vergangenen zwölf Monaten wegen der Coronakrise Mitarbeiter entlassen mussten. Rund jedes vierte KMU hält es für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, im laufenden Jahr Entlassungen aussprechen zu müssen. Von wo das Beschäftigungswachstum in den nächsten Monaten kommen soll, ist nicht klar.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass mit derartigen Prognosen auf Zweckoptimismus gemacht wird. Die Akzeptanz einschränkender politischer Massnahmen dürfte mit guten Wirtschaftsprognosen besser sein. Der Realitätsgehalt solcher Prognosen – selbst wenn die Absender auf erhöhte Unsicherheiten aufmerksam machen – muss hinterfragt werden.