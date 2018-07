Zwei HNA-Titel brechen ein

Die Ungewissheit um den nach einer aggressiven Akquisitionstour hoch verschuldeten chinesischen Mischkonzern HNA Group hält an. Das zeigt sich insbesondere daran, dass in den vergangenen Monaten der Handel von sieben an den Festlandbörsen kotierten Titeln suspendiert worden war.

Diese vom Unternehmen beantragte Massnahme wurde Mitte der Woche für zwei der Aktien aufgehoben. Der folgende Kurssturz brachte aber nicht nur für die Aktionäre einen Papierverlust von insgesamt über 10 Mrd. Yuan (beinahe 1,5 Mrd. $) mit sich, sondern hat darüber hinaus auch den Abgabedruck auf andere HNA-Titel verstärkt.

Abgesagte Übernahme

Die Titel von HNA-Caissa Travel Group sind am Donnerstag kurz nach Beginn des Handels 10% eingebrochen. Das ist in China die an einem Tag maximal erlaubte Kursschwankung. Die Talfahrt ging auch am Freitag nach Wiederaufnahme des Handels weiter.

Das Unternehmen sagte am Dienstag wegen «grosser Änderungen in der Industrie und der schlechten Marktverhältnisse» die Übernahme von E-Life Financial, einer anderen HNA-Tochter, ab. Der Hauptindex der Börse Shenzhen hat seit Anfang Jahr über 16% verloren.

Der Handel der Aktien von Bohai Capital, einer anderen Einheit der HNA, wurde bereits am Dienstag wieder aufgenommen. Auch diese Titel gaben im Verlauf der Woche deutlich nach. Sie haben seit ihrem Allzeithoch im Mai 2015 mehr als 80% verloren. HNA-Caissa Travel Group, die am Freitag mit 10.40 Yuan aus dem Handel gingen, notierten Mitte 2015 über 30 Yuan.

Hoher Verschuldungsgrad

Die HNA Group kontrolliert auch mehrere an der Börse Hongkong kotierte Unternehmen, so etwa HNA Technology Investments oder CWT International. Die stark auf das Fluggeschäft ausgerichtete Muttergesellschaft war jahrelang einer der weltweit am schnellsten wachsenden Konzerne. Dabei wurden in der Schweiz etwa das Cateringunternehmen Gategroup oder der Bodenabfertiger Swissport übernommen.

HNA gab für die in den vergangenen Jahren durchgeführten Übernahmen 40 Mrd. $ aus. Der daraus resultierende Schuldenberg wurde spätestens vergangenes Jahr zu einem Problem, als die chinesische Regierung aus Besorgnis über die Finanzstabilität des Landes das rasante Kreditwachstum zu drosseln begann. Es ist bekannt, dass HNA Aktien eigener Unternehmen bei Banken als Sicherheit hinterlegt hat. Nach Meinung von Experten wurden die Titel vor allem auch deshalb vom Handel suspendiert, um HNA vor der Forderung nach mehr und besseren Sicherheiten zu schützen.

Mysteriöse Eigentümer

Am 3. Juli ist Wang Jian, der Mitgründer und Co-Verwaltungsratspräsident des Konzerns, tödlich verunglückt. Zwar wurden seine Aufgaben nur zwei Tage danach dem bisherigen Mit-Chairman Chen Feng übertragen. Wangs Anteil von 15% an der Gruppe sollte an zwei dem Unternehmen nahestehende Stiftungen übertragen werden. Bis heute bleibt aber unklar, wer die Eigentümer des Konzerns sind.