«Zwei Prozentpunkte über dem Branchenschnitt»

Roland Kriemler führt den Dachverband KGAST, in dem 35 Anlagestiftungen organisiert sind. Sie sind vergleichbar mit Anlagefondsgesellschaften. Ihre Kollektivanlagen sind jedoch einzig den Institutionen der beruflichen Vorsorge zugänglich.

Roland Kriemler «Um sich gegen Verluste bei einem Zinsanstieg zu schützen, könnten unsere Anlageprodukte die Obligationen teilweise ersetzen.» Bild: ZVG

Herr Kriemler, wie entwickelt sich das Volumen der Anlagestiftungen?

Die von unseren Mitgliedern für Pensionskassen verwalteten Gelder sind 2015 knapp 7% und 2016 beinahe 8% gewachsen. Das ist überproportional im Vergleich zur Entwicklung des gesamten Vorsorgevermögens. Ende September 2017 erreichten die von den Anlagestiftungen betreuten Gelder beinahe 125 Mrd. Fr., womit ein Jahreszuwachs von 6,4% besteht.

Was machen die Mitglieder besonders gut?

Unsere Anbieter expandieren weniger in den Hauptanlageklassen Aktien und Obligationen, dafür umso mehr in den von Pensionskassen stark nachgefragten Bereichen Immobilienanlagen und in verschiedenen privatmarktlichen Aktien- und Zinsanlagen, von Private Equity (PEHN 77.15 0.19%) über Versicherungs- und Bankkreditverbriefungen bis zu Infrastrukturinvestments.

Dasselbe bieten doch auch viele andere Fondshäuser und Finanzproduktanbieter.

In den letztgenannten Investmentgebieten können die Anlagestiftungen klare Vorteile gegenüber börsengehandelten Anlagefonds oder Beteiligungsgesellschaften ausspielen. Bei unseren Anlagegefässen wird ein Nettowert der Investmentansprüche ausgewiesen, und zu diesem Preis können Investoren diese Anteile kaufen oder gemäss definiertem Prozedere zurückgeben. Die Wertentwicklung ist deshalb stetiger.

Was haben die Stiftungen dieses Jahr neu auf den Markt gebracht?

Zu den Innovationen der zurückliegenden Jahre gehören Gefässe mit Infrastrukturanlagen, solche mit Hypothekarkreditportfolios oder mit ausländischen Immobilien. Damit bieten wird das Passende, damit Vorsorgeeinrichtungen das Zinsrisiko besser in den Griff kriegen.

Was machen die Pensionskassen falsch?

Viele Kassen halten 30 bis 40% des Vermögens in Anleihen investiert. Kommt es zum Zinsanstieg, werden die Obligationen kräftig an Wert einbüssen. Um sich davor zu schützen, könnten die vorerwähnten Anlageprodukte – aber auch nichtbörsliche Zinsanlagen wie bspw. verbriefte Bankkreditportfolios bzw. Senior Secured Loans – zumindest teilweise Obligationen ersetzen.

Welche Gebühren werden den Anlegern in Rechnung gestellt?

Unsere Anlagestiftungen bieten den Pensionskassen etwa 350 Kollektivanlagevehikel an. Die Verwaltungsgebühren sind für die verschiedenen Anlagesegmente unterschiedlich hoch, aber sie werden transparent ausgewiesen. Ein Gefäss mit indexierten Aktienanlagen hat niedrigere Kosten als bspw. eine Kollektivanlage für ausländische Immobilien.

Wie gut bestehen Ihre Mitglieder den Performancevergleich?

Noch immer sind unsere Investmentprodukte in einigen Aspekten benachteiligt, etwa wegen der Stempelabgabe auf Wertschriften und wegen Mehrwertsteuern – und dies, obschon die berufliche Vorsorge der Schweiz eigentlich steuerbefreit ist. Dennoch bestehen wir den Test problemlos. Der Vergleich mit der Pensionskassenperformance im Zeitraum 2012 bis 2016 belegt, dass ein vergleichbar zusammengesetztes Portfolio mit Bausteinen von Anlagestiftungen jährlich etwa zwei Prozentpunkte besser als das Durchschnittsergebnis der Kassen rentierte.