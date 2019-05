Zweiter Wunschkandidat von Trump für Fed zieht sich zurück

(Reuters) Der wegen sexistischer Äusserungen in die Kritik geratene Wunschkandidat von US-Präsident Donald Trump für einen Direktorenposten der US-Notenbank zieht sich zurück. «Steve Moore, ein grossartiger wachstumsorientierter Wirtschaftswissenschaftler und ein wirklich feiner Mensch, hat sich entschlossen an dem Fed-Verfahren nicht teilzunehmen», twitterte Trump am Donnerstag. Er hatte den 59-jährigen Moore im März vorgeschlagen, aber noch nicht formell nominiert. Anschliessend war eine Debatte über die Eignung Moores entbrannt.

Steve Moore, a great pro-growth economist and a truly fine person, has decided to withdraw from the Fed process. Steve won the battle of ideas including Tax Cuts….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Mai 2019