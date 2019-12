Zweitgrösster Kaffeeröster steht vor IPO

(Reuters) Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann will ihr Kaffeegeschäft rund um die Marken Jacobs und Douwe Egberts im nächsten Jahr an die Börse bringen. Ein Sprecher der Reimann-Holding JAB bestätigte die Pläne am Dienstag, wollte sich aber zu Details nicht äussern.

Nach einem Bericht der «Financial Times» soll der Börsegang bis zu 3 Mrd. € schwer werden und wohl in Amsterdam – der Heimat der niederländischen Traditionsmarke Douwe Egberts – stattfinden. Vor dem Schritt soll der weltweit zweitgrösste Kaffeeröster Jacobs Douwe Egberts (JDE) mit der US-Kaffeehauskette Peet’s Coffee fusionieren, die bereits zum Imperium der Familie gehört, sagte der Sprecher. Die künftige JDE Peet’s komme damit auf rund 7 Mrd. € Umsatz.

Der Löwenanteil davon entfällt auf Kaffeebohnen und Kapselmarken wie Tassimo und Senseo und Pickwick-Teebeutel. Die weltweite Nummer eins im Kaffeemarkt ist Nestle. Geführt werden soll das fusionierte Unternehmen von Peet’s-Chef Casey Keller, JDE-Chef Frederic Larmusea steigt dagegen aus dem operativen Geschäft aus.

Eine Möglichkeit zum Ausstieg

Bereits im Februar hatte JAB-Chef Peter Harf einen Börsengang von Jacobs Douwe Egberts für «die nächsten zwei bis drei Jahre» angekündigt. Auch das Restaurant-Geschäft um die Imbisskette Pret-a-manger solle an den Aktienmarkt gebracht werden, sagte er damals.

Die verschwiegene Familie Reimann gilt laut «Manager Magazin» mit einem Vermögen von 35 Mrd. € als reichste Deutschlands. Grundlage ihres Reichtums war der Ludwigshafener Chemiekonzern Benckiser. In den vergangenen Jahren hat sie sich aber auf die Konsumgüterbranche konzentriert.

Laut dem «FT»-Bericht will JAB mit dem Börsengang vor allem den Co-Investoren eine Möglichkeit zum Ausstieg geben, die die Beteiligungsfirma der Reimanns für ihre milliardenschweren Investitionspläne an Bord genommen hatte. Seit 2012 haben Staatsfonds, Stiftungen und andere reiche Familien dem Bericht zufolge rund 12 Mrd. € in die JAB-Fonds gesteckt.

Der US-Konsumgüterkonzern Mondelez, der Jacobs 2015 an JAB verkauft hatte, könnte aussteigen. Er hält 26% an JDE. JAB wolle auch nach dem Börsengang der beherrschende Aktionär bleiben, sagte der Sprecher. Aussen vor bleibt dabei die Beteiligung der Reimanns von 67% am US-Kaffeekonzern Keurig Dr Pepper, der bereits an der New Yoker Börse gelistet ist.