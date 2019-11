Zweitnotierung von Alibaba soll unmittelbar bevorstehen

(Reuters) Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba (BABA 182.3236 -2.49%) steht Insidern zufolge in den Startlöchern für seinen seit Monaten angepeilten Börsengang in Hongkong. Der Startschuss könnte bereits am Donnerstag erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei über das Vorhaben informierten Personen.

Mit erwarteten Einnahmen von bis zu 13,4 Mrd. $ wäre es die weltweit grösste Zweitnotierung über Ländergrenzen hinweg. Auch wenn das Management den Donnerstag als Termin anpeile, könnte es einem anderen Insider zufolge wegen der Massenproteste in der Finanzmetropole aber erneut zu Verzögerungen kommen. Eine Firmensprecherin wollte sich nicht zu einem Termin äussern.

Noch am Mittwochabend werde der Internethandelsriese einen vorläufigen Emissionsprospekt auf der Webseite der Hongkonger Börse veröffentlichen, sagte einer der Insider. Die Firma wolle bis zu 500 Mio. Primäraktien ausgeben. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption könnte der IPO damit 13,4 Mrd. $ einspielen. Zunächst waren Einnahmen in Höhe von 15 Mrd. $ erwartet worden. Der Deal war im Sommer wegen der zunehmenden Anti-Regierungsproteste verschoben worden.

Es wird erwartet, dass die Aktien in Hongkong im Vergleich zu der US-Notierung mit einem Abschlag von 5% angeboten werden. Alibaba hatte darauf gesetzt, dass das weltgrösste Shopping-Event im Internethandel, der sogenannte Singles Day am Montag, den Kurs in New York anschiebt.

Alibaba setzte dabei in 24 Stunden 38,4 Mrd. $ um und damit mehr als Amazon (AMZN 1760.3608 -0.99%) mit Internetverkäufen in einem ganzen Quartal. Da das aber mit dem niedrigsten Zuwachs seit Einführung der Rabattschlacht einherging, bewegte sich der US-Kurs nicht von der Stelle. Alibaba hatte 2014 mit dem Börsengang in New York mit Einnahmen von 25 Mrd. $ bereits den weltweit grössten Börsengang hingelegt.

Noch hat der chinesische Internethändler offen gelassen, was er mit den Milliarden aus der Zweitplatzierung genau anfangen will. Zuletzt hatte der Konzern versucht, seine Kundenbasis in der Volksrepublik auszubauen und stärker die Bevölkerung ausserhalb chinesischer Mega-Cities ins Visier zu nehmen. Für den Gang auf das Börsenparkett in Hongkong habe Alibaba sicherheitshalber auch an anderer Seite Vorkehrungen getroffen, sagten die Insider. Als Kennziffer für die Aktie sei «9988» gewählt worden. Für Chinesen seien das zwei Glückszahlen, die zusammen lang anhaltenden Wohlstand symbolisierten.