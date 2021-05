Zwiespältiger Übungsabbruch

Spätestens seit dem Besuch von Bundespräsident Guy Parmelin vor rund einem Monat in Brüssel hatte es sich abgezeichnet: Das institutionelle Rahmenabkommen (InstA) zwischen der Schweiz und der EU dürfte kaum mehr zu retten sein. Man kam sich damals in den heiklen Punkten nicht näher. Auch im Inland zeichnete sich keine Annäherung der verschiedenen Fronten ab – eher im Gegenteil, neue Gräben taten sich auf.

So ist der Entschluss des Bundesrats nicht überraschend, das Rahmenabkommen sterben zu lassen. Er hielt aber vor den Medien fest, dass er klar am bilateralen Weg festhalten und die bestehenden Abkommen umsetzen und allenfalls vertiefen will. Deshalb will er den politischen Dialog mit der EU weiterführen und den bilateralen Weg ohne InstA möglichst absichern. Ob dies gelingt, wird sich weisen müssen. So oder so wird die Schweiz nun weiteren Nadelstichen seitens der EU ausgesetzt sein. So gilt etwa die schweizerische Medizintechnikbranche ab heute als Drittstaat.

Die Suche nach Verantwortlichen des Scheiterns dürfte nun einsetzen. Der Bundesrat muss sich wohl von verschiedenen Seiten herbe Kritik gefallen lassen müssen. Wer allerdings nur die Regierung in der Verantwortung sieht, macht es sich gar einfach.

Sie scheiterte auch an offenbar unüberwindbaren Gräben im Inland. Weder die SVP noch die Gewerkschaften, die von allem Anfang an auf strikte Ablehnung machten und gar die Diskussion verweigerten, wichen auch nur ein Jota von ihren Positionen ab. Nur: Die Suche nach Schuldigen ist in der gegenwärtigen Lage müssig. Es muss nun darum gehen, den weiteren Weg in die Zukunft zu finden.

Der Bundesrat hat das Justiz- und Polizeidepartement damit beauftragt, Möglichkeiten zum autonomen Abbau von Regelungsunterschieden zwischen dem Schweizer und dem EU-Recht zu evaluieren. Das ist ein Weg, der zweifellos verfolgt werden muss. Die Schweiz ist existenziell auf die bilateralen Verträge mit der EU angewiesen, die übrigens direkt nicht vom Entscheid betroffen werden.

Das jahrlange Hin und Her um das InstA hat aber auch eines gezeigt: So nahe sich die Schweiz und die EU in wirtschaftlicher Hinsicht sind, so weit auseinander liegt ihr Selbstverständnis bezüglich der politischen Systeme, des Staatsverständnisses und auch der Mentalität. Die EU würde die Schweiz am liebsten als EU-Mitglied sehen, sie wäre ein guter Nettozahler. Die Schweiz passt jedoch nicht in die EU, und zwar in verschiedener Hinsicht. Ein EU-Beitritt der Schweiz ist heute und auch in absehbarer Zeit nicht denkbar.

Die EU muss dies zur Kenntnis nehmen und die nötigen Schlüsse ziehen. Das heisst, auch sie muss einen Weg suchen, die Zusammenarbeit mit der Schweiz fortzusetzen, ohne das Land voll integrieren zu wollen – hier muss die EU über ihren eigenen Schatten springen. Eine Motivation dazu hat sie: Die Schweiz ist für die EU ein sehr wichtiger Handelspartner.

Der Weg der Nadelstiche gegen die Schweiz muss jedoch verlassen werden. Er ist nicht zielführend, das müsste auch der EU klar geworden sein. Die Kontrahenten müssen sich, vielleicht nach einer sinnvollen Denkpause, auf einer neuen Basis wieder an den Tisch setzen. Diese muss geprägt sein von einer gegenseitigen Akzeptanz der unterschiedlichen Ausgangslage und darf nicht auf eine weitere politische Integration der Schweiz in die EU zielen.