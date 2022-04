Zwischen Hammer und Amboss

Im Februar wies der DJ Stoxx Europe 600 Banks auf Sicht von zwölf Monaten einen Zuwachs von 45,3% auf. Der MSCI Welt hatte in derselben Zeit 10,4% zugelegt. Dann kam der Ukrainekrieg. Er hat die Perzeption des Bankensektors ins Wanken gebracht.

Nach einem Verlust von bis zu 32% notiert der Stoxx 600 Banken mittlerweile knapp 20% unter dem im Februar erreichten Stand, der der höchste war seit September 2020 und derzeit immer noch 70% höher liegt als damals.

Hohe Selektivität

Was Krieg und Sanktionen für die Wirtschaft der sanktionierenden Länder bedeuten, liegt nach wie vor hinter einem dichten Nebelschleier. Kein Wunder, dass der Markt grundsätzlich sehr selektiv geworden ist. Was das für diese Industrie bedeutet, illustrieren folgende Zahlen: Stärker als der MSCI Welt sind 27,5% der im Index befindlichen Bankaktien, neutral 10% und schwächer 62,5%. Relative Stärke zum Stoxx 600 Banken weisen 52,5% der Aktien in dieser Industrie auf, 12,5% verlaufen neutral und 35% relativ schwach. Alle relativen Trends sind am 50-Wochen-Durchschnitt gemessen worden.

Der DJ Stoxx Europe 600 Banks ist in einem negativen Trend relativ zum MSCI Welt und zum DJ Stoxx Europe 600. Das liegt an der kapitalgewichteten Konstruktion. Gleichgewichtet weist der Stoxx Banks eine relative Attraktivität von 1,02 zum gleichgewichteten DJ Stoxx Europe 600 auf. Das zeigt, wie selektiv der Markt ist und wie problematisch es derzeit ist, passiv anzulegen.

Da es mir aus regulatorischen Gründen nicht gestattet ist, an dieser Stelle auf einzelne Aktien einzutreten, beschränke ich mich auf Vergleiche auf aggregierter Ebene mit Bankaktien in anderen Regionen. Da fällt auf, dass der DJ Stoxx Europe 600 Banks positiv abschneidet im Vergleich zum Euro Stoxx Banks. Das ist auf britische und auf wenig Osteuropaexponierung aufweisende, vor allem kleinere spanische Banken zurückzuführen.

Leichte relative Stärke weist der Stoxx Banken auch gegenüber dem DJ US Banks auf, was erstaunen mag, gerade weil es heisst, dass Banken Nutzniesser steigender Zinsen seien, und die Zinslandschaft in Nordamerika diesbezüglich mehr verspricht als in Europa. Deutlich schwächer sind jedoch US- und europäische Banken auf aggregierter Ebene zu japanischen Werten.