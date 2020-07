Zwischen Hausse und Baisse

Zürich, Pfingstweidstrasse 110: Hinter der Fassade eines unscheinbaren Bürokomplexes, am Rand des Industriequartiers, schlägt das Herz der Schweizer Wirtschaft, die Börse SIX. Tagein, tagaus beschaffen sich Unternehmen über sie Kapital, legen Investoren Geld an, werden Träume in steigenden Kursen wahr und in fallenden zerstört.

1477 Mrd. Fr. flossen 2019 über die Systeme der SIX, 64 Mio. Mal wurden sich Händler handelseinig. Und trotzdem ist das Tagesgeschäft kaum von Hektik geprägt. Irgendwo summen leise die Lüftungen von Servern und Computern, arbeiten und diskutieren in Büros die ­Angestellten. Es ist ruhig.