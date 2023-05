Für das Gesamtjahr sieht sich das Unternehmen, das mitten im Transformationsprozess steckt, nun gut auf Kurs, seine Ziele zu erreichen. Bild: Peter Endig/Keystone

Ersteinschätzung zu Aryzta von Ivo Ruch um 7.45 Uhr

Mit einem Plus von rund 35% gehören die Aryzta-Aktien zu den besten des laufenden Jahres. Und der Grossbäcker ist weiter auf der Erfolgsstrasse. Trotz dem inflationären Umfeld hält er das Wachstum der produzierten Volumen im positiven Bereich. Im dritten Quartal (Februar bis April) haben die Preiserhöhungen 20%, das Volumenwachstum 3% betragen. Aryzta ist mit ihren günstigen Alltagsprodukten ein Sonderfall in der Nahrungsmittelindustrie. Während etwa Grössen wie Nestlé seit Quartalen mit sinkenden Volumen kämpfen, greifen Aryztas Kunden weiterhin zu. Allerdings hat sich die Zusammensetzung des organischen Wachstums weiter in Richtung Preiserhöhungen verschoben. Die Kosten für Arbeitskräfte, Transport, Zucker oder Eier bleiben hoch. Die Zeichen stehen gut, dass Aryzta das am 31. Juli zu Ende gehende Geschäftsjahr mit guten Zahlen abschliessen wird. Besonders erfreulich dürfte die Rückkehr zur Schaffung von Aktionärswert sein. Keine Frage: Die operative Basis für weitere Aktienkursgewinne ist gelegt.