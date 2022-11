Aryzta bekräftigt in der Mitteilung die Prognose für das Gesamtjahr 2023. Bild: Westend61/Getty Images

Einschätzung von Ivo Ruch um 7.20 Uhr

Aryzta kann einmal mehr Zahlen über den Erwartungen abliefern und ist somit weiterhin auf Kurs in ihrem Turnaroundprozess. Wie auch bei anderen Lebensmittelherstellern ist das Wachstum zu einem überwiegenden Teil von Preiserhöhungen (+18,1%) getrieben. Aber anders als etwa bei Nestlé stiegen auch die Volumen (+4,1%) immer noch – vorerst zumindest. Das hängt auch damit zusammen, dass der Grossbäcker ohnehin relativ günstige Produkte anbietet und Preiserhöhungen deshalb nicht so stark ins Gewicht fallen, da Konsumenten nicht auf günstige Produkte umschwenken können. Geholfen hat auch, dass Aryzta immer noch von einem gewissen Aufholeffekt profitiert, indem die Vorjahreszahlen von Corona beeinflusst waren. Zu sehen ist das beim erneut starken Wachstum des Foodservice-Geschäfts (Hotels, Restaurants). Interessant ist auch, dass in Asien und Ozeanien die Inflation viel weniger ein Thema ist. Diese Region ist zwar immer noch recht klein, aber überdurchschnittlich profitabel und für Aryzta deshalb ein attraktiver Wachstumsmarkt.