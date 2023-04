Die Analyse – Ascom setzt wieder den Sparstift an Ascom will unter dem neuen CEO Vanden Abeele in den nächsten zwei Jahren 10 Mio. einsparen. Das könnte durchaus gelingen. Siegmund Skalar

1 / 4 Jahrelang ging es für Ascom beim Umsatz immer bergab. Das Geschäftsjahr 2019 war ein vorläufiger Tiefpunkt: Das Mittelfristziel von 20% Ebitda-Marge und die Ambition, zweistellig zu wachsen, musste Ascom ­damals vorläufig ad acta legen. Im historischen Vergleich sind die Wachstumsziele beim Umsatz nach wie vor sehr ambitioniert: Das Jahr 2021 war für Ascom mit einem Umsatzplus von 3,7% das beste Jahr in einer Dekade. 2022 steigerte sie sich beim Umsatz 2% auf 297,4 Mio. Fr., wuchs organisch aber immerhin 7,2%.

Die Zeit der Tritel-Telefone ist lange vorbei: Ascom war einst einer der wichtigsten Telecomriesen der Schweiz mit einem Umsatz von mehr als 3 Mrd. Fr. Davon ist mittlerweile nur mehr ein Bruchteil übrig: Ascom schrumpfte Anfang der 2000er Jahre auf fast ein Zehntel ihrer ursprünglichen Grösse und spezialisierte sich auf die Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) im Bereich der Gesundheitsbranche.



Die Bilanz der jahrelangen Umstrukturierungen ist eher durchwachsen. Das über fünf Jahre annualisierte Umsatzwachstum war zuletzt negativ, die eigenen Margenziele oft zu hoch. An der Spitze von Ascom wurde entsprechend schnell rotiert: Es kamen Riet Cadonau, Fritz Mumenthaler, Holger Cordes. Der Abgang von Jeannine Pilloud, die 2019 als CEO begann, passierte Anfang 2022 möglicherweise besonders überraschend. Ein Grund dafür: Die jüngsten Übernahmen der Ascom-Konkurrenten Vocera und Cerner in den USA zeigten, dass Grosskonzerne bereit waren, viel Geld für Unternehmen aus der Gesundheits-ICT in die Hand zu nehmen: und das zu deutlich höheren Bewertungen als bei Ascom.