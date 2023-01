Der Chart des Tages – Asiatische Freihandelszone feiert Geburtstag Gerade für China ist entscheidend, dass es zügig seine asiatischen Nachbarn an sich bindet. Susanne Toren

Quelle: Handelsblatt, Internationaler Währungsfonds

Vor einem Jahr ist mit der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) im asiatisch-pazifischen Raum die grösste Freihandelszone der Welt in Kraft getreten. Bislang hat kaum jemand hiervon Kenntnis genommen, zumal es mit dem Handelsabkommen bislang nicht so läuft wie geplant. So fehlen etwa in etlichen Staaten nötige Formulare, und in vielen Zollbehörden wissen die Beamten nicht, wie die neuen Vorschriften eigentlich funktionieren sollen. Zudem: Viele der Länder sind schon Teil anderer bi- und multilateraler Übereinkünfte – etwa Singapur, Neuseeland oder Taiwan –, was für zusätzliche Verwirrung sorgt.

Dabei ist es gerade für China – das mit Abstand grösste Mitglied der RCEP – aufgrund des derzeitigen Handelskonflikts mit den USA wichtig, dass das Freihandelsabkommen rasch in die Praxis umgesetzt wird. So versuchen jüngst auch die USA verstärkt, asiatische Handelspartner vermehrt an sich zu binden – wohl nicht ganz ohne Konkurrenzambitionen zu China.

