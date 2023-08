Die führenden asiatischen Wirtschaftsmächte stellen sich in unterschiedlicher Weise den sozioökonomischen und politischen Herausforderungen, die das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) bereithält. Gemein ist allen Ländern, dass sie vordringlich eine sorgfältige Abwägung der Chancen und der Risiken vornehmen müssen, die KI bietet. Dabei sind auch Faktoren im Spiel, die mit der Stabilität der Gesellschaft und des politischen Systems zu tun haben. Darüber hinaus müssen die Auswirkungen einer rasanten Entwicklung auf den Arbeitsmarkt und die nationale Sicherheit in Erwägung gezogen werden.

Lange Zeit wurde China im Westen zu Recht vornehmlich als Kopierer und Trittbrettfahrer betrachtet. Dies hat sich jedoch mit der fortschreitenden technologischen Aufrüstung der Volksrepublik geändert. In immer mehr Industriebereichen stürmt China voran. Dies ist auch der Fall im Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz.

KI hat mit Daten und Information zu tun, die wie alles zum Guten wie zum Schlechten gebraucht werden können. Auf der einen, negativen Seite stehen die Gefahren wie Fehlinformation, Identitätsdiebstahl, Betrug und Propaganda. Auf der anderen Seite steht die Teilhabe, die KI an wissenschaftlichem Fortschritt und wirtschaftlicher Produktivität ermöglicht. Im Falle Chinas steht auf beiden Seiten der Medaille die Politik im Vordergrund, will heissen: die Sicherung der Systemstabilität. KI kann dazu benutzt werden, die Kontrolle über die Bürger zu stärken, unter dem Vorwand, dies sei zum Zweck der Bewahrung des sozialen Friedens nötig. Die Obrigkeit bestimmt, was dem einzelnen Untertanen zugänglich sein darf. Gleichzeitig erhält Peking die Möglichkeit, Propaganda und Desinformation zu verbreiten.

Japan fehlt es an Internationalität

In einer kürzlich veröffentlichten Studie durchleuchtet das Carnegie Endowment for International Peace ausführlich Chinas Fortschritte auf dem Feld der technischen und bürokratischen Regularien. China ist führend nicht nur in Bezug auf die gesetzlichen Vorgaben, sondern hinsichtlich der Forschung. Offensichtlich handelt es sich hier um ein Terrain, auf dem China den USA die Stirn bieten will. Nicht allein für Asien, sondern für die Welt insgesamt ist dies eine Herausforderung, wenn es um die Erhaltung von Informationsfreiheit geht.

«Für Peking steht im Zusammenhang mit KI die Sicherung der Systemstabilität im Vordergrund.»

Am diesjährigen Gipfel der G7 in Hiroshima plädierte die japanische Regierung für verbesserte Regularien im Bereich der generativen KI. Der Vorschlag, der von den anderen Teilnehmern unterstützt wurde, sieht die Entwicklung von Massnahmen zum Schutz der Persönlichkeit und zur Abwehr von Desinformation vor. Der japanische Umgang mit KI hat offensichtlich einen anderen politischen Hintergrund als der von China eingeschlagene Kurs.

Während die Regierung in Tokio für Vorsicht plädiert, ist sie sich jedoch zugleich bewusst, dass Japan in der Nutzung von KI gemessen an den USA und China deutlich im Hintertreffen ist. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem die Lernmodelle an den höheren Bildungsstätten und der Mangel an Fachpersonal, das einen Wissenspool schaffen könnte, der für Fortschritte in der Informationstechnologie erforderlich ist. Hier macht sich auch die fehlende Internationalität Japans bemerkbar.

Modi hat auch hier ehrgeizige Pläne

Interessanterweise machen sich Indien und Indonesien, die als kostengünstige Standorte für Software und Informationstechnologie in den vergangenen drei Jahrzehnten grosse Arbeitskontingente bereitgestellt haben, Sorgen, dass durch KI Arbeitsplätze obsolet werden. Indien hatte davon profitiert, dass durch die IT-Branche der Industrialisierungsprozess vorangetrieben wurde, was sonst nur durch aufwendige Infrastruktur zu realisieren gewesen wäre. Nun, so wird befürchtet, werden schmerzliche Verlegungen erfolgen, diesmal nicht physisch von Land zu Land, sondern virtuell vom Info-Campus zum Roboter.

Doch die Perspektiven sind für Indien nicht nur trübe. Gemäss Angaben der heimischen Wirtschaftspresse zählt Indien zu den fünf Ländern mit dem weltweit grössten Investitionsvolumen in Projekten der KI. Interessant ist, dass über sechzig Start-ups sich im Feld der generativen KI engagiert haben. Offensichtlich setzen die Investoren darauf, dass die generell positive Einstellung der indischen Regierung zur KI sich in einem profitablen Geschäftsumfeld niederschlagen wird.

Ein ausführlicher Bericht, veröffentlicht im OECD AI Policy Observatory, skizziert die grosse Bandbreite der Anwendung von KI zur Förderung der sozioökonomischen Entwicklung Indiens. Das Land will sich unter Führung des ambitiösen Ministerpräsidenten Narendra Modi zu einem globalen Hub für KI entwickeln. Die Absichten und Zielsetzungen sind beeindruckend, doch sind auch die erheblichen Risiken in einem Staat zu bedenken, der viele gesellschaftliche Verwerfungen zu bewältigen hat. Zu nennen sind etwa die Gefahren, die aus einer unzureichenden Regulierung und dem Missbrauch von KI erwachsen.

Vor einem geopolitischen Hintergrund

Die wirtschaftliche Entwicklung Südkoreas ist selbst im Vergleich mit dem Nachbarn und langjährigen Vorbild Japan beträchtlich. In den vergangenen Jahren hat Seoul die Welt mit einer beachtlichen Steigerung seiner Soft Power beeindruckt. In manchen Bereichen hat das Land Japan überholt. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass die Regierung viel auf den Einsatz der Trumpfkarte KI setzt. Bereits 2019 wurde eine erste nationale Strategie für künstliche Intelligenz verabschiedet. Sie legt das Hauptgewicht auf substanzielle Investitionen in die KI-Infrastruktur und auf die verstärkte Verwendung von KI-Technologien über die ganze Bandbreite der südkoreanischen Industrie.

Von den Technologien, der Forschung und der Anwendung her ist eine rasche Entwicklung von KI in Asien eine sichere Angelegenheit. In den kommenden Monaten wird der Druck zur Regulierung steigen. Je rasanter sich die Dinge verändern, desto grösser wird das Bedürfnis nach Sicherheit wachsen. Derzeit steht technische und regulatorische Kompetenz im Vordergrund. Doch bereits absehbar ist die Notwendigkeit, dem geopolitischen Hintergrund mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Die Expansion der künstlichen Intelligenz und ihrer Anwendung ist eng verwoben mit dem Gerangel zwischen China und den USA um die Vorherrschaft im Grossraum des Indopazifiks.

Die prioritäre Erwartung beziehungsweise Hoffnung ist, dass dieser Wettbewerb, dessen Ausgang wohl noch auf längere Zeit hinaus ungewiss ist, nicht zu einem offenen Krieg führt, der für die Weltwirtschaft verheerende Folgen zeitigen würde. Doch auch ohne einen Kriegsausbruch wird die Auseinandersetzung mit harten Bandagen geführt werden. Neben dem Handel und der für funktionierende Lieferketten unerlässlichen freien Seefahrt wird KI eine wichtige Plattform im Austragen von Rivalitäten sein. Dabei geht es um finanzielle, geopolitische und ideologische Interessen.

Die Sorge geht um, dass die ganze Entwicklung technologisch dem Menschen entgleiten könnte. In Asien stellt sich die Frage besonders vordringlich, was für Missbrauch von KI in der Form von Desinformation und Propaganda wo getrieben werden könnte. Es ist jedenfalls reichlich Zunder für grössere oder kleinere Flächenbrände vorhanden.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.