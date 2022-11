Kampf um Halbleitertechnologien – ASML steckt in geopolitischer Zwickmühle Die USA bedrängen den niederländischen Halbleiterausrüster ASML wegen Lieferungen nach China. Helmut Hetzel , Den Haag

Die Anlagen von ASML zur Chipproduktion im Nanometerbereich wollen sämtliche weltweit führenden Halbleiterriesen haben. Bild: ASML

Nach zwei Jahren Vakanz haben die USA eine neue Botschafterin in die Niederlande entsandt. Die 50-jährige Shefali Razdan Duggal sagt über sich selbst: «Ich bin geboren in Indien, aber made in USA.» Sie hat ihr Amt erst vor wenigen Tagen in der US-Botschaft im John Adams Park 1 in Den Haag/Wassenaar angetreten.